Hemeroteca: Charlie Kirk dice que los insurrectos del 6 de enero deberían haber practicado sexo gay en vez de irrumpir en el Capitolio (Eng)

La personalidad mediática de extrema derecha Charlie Kirk dijo a su audiencia que en lugar de hacer lo que hicieron los partidarios de MAGA durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, deberían haber tenido sexo gay. Kirk hizo comentarios provocativos en su programa transmitido en Rumble, sugiriendo un escenario hipotético que involucra a los participantes de la insurrección del Capitolio que apoyaron al ex presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 y fueron a Washington, D.C.

etiquetas: charlie kirk , asalto al capitolio , maga , extrema derecha , sexo gay
TooBased #2 TooBased
Pa una cosa en la que tenía razón...
2 K 60
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 … cosa que enfureció a muchos de esos asaltantes al Capitolio…
1 K 30
tusitala #4 tusitala
#3 sisisi, son candidatos
0 K 10
#5 Katos
Estais buscando razones para matarlo?.
Sois como los que dicen que a la mujeres las violan por como visten.
El meria morir por lo que dijo...
Mensajes de odio por no compartir ideología.

Cojonudo
1 K 16
#6 Leon_Bocanegra
#5 No, lo que están haciendo es mostrar que tb cabreó a muchos de derechas para que no vayan culpando a la izquierda,como ya se está haciendo,sin pruebas.
0 K 13
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#5 no, solo muestro que aquí tenía a muchos cabreados, de todas partes, maga, asaltantes al Capitolio, lgbti, mujeres…

Como dice #6 acusar a la izquierda cuando aquí todas las ideologías tenían a Kirk como alguien al que odiar es lo que es cojonudo.

Solo tenéis que ver que desde hace meses subí noticias de él
0 K 20
themarquesito #9 themarquesito
#7 Por no hablar de los groypers, últimamente muy cabreados con Kirk
0 K 20
#1 Astur_
seguro que esta mierda noticias, tienen mas meneos, que las locales,o de asturias que pongo yo
0 K 9
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
"el que se corre luego no corre"
0 K 7

menéame