Hemeroteca: Charlie Kirk dice que los insurrectos del 6 de enero deberían haber practicado sexo gay en vez de irrumpir en el Capitolio (Eng)

La personalidad mediática de extrema derecha Charlie Kirk dijo a su audiencia que en lugar de hacer lo que hicieron los partidarios de MAGA durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, deberían haber tenido sexo gay. Kirk hizo comentarios provocativos en su programa transmitido en Rumble, sugiriendo un escenario hipotético que involucra a los participantes de la insurrección del Capitolio que apoyaron al ex presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 y fueron a Washington, D.C.
| etiquetas: charlie kirk , asalto al capitolio , maga , extrema derecha , sexo gay
Sois como los que dicen que a la mujeres las violan por como visten.
El meria morir por lo que dijo...
Mensajes de odio por no compartir ideología.
Cojonudo
Como dice #6 acusar a la izquierda cuando aquí todas las ideologías tenían a Kirk como alguien al que odiar es lo que es cojonudo.
Solo tenéis que ver que desde hace meses subí noticias de él