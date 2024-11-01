Hemeroteca: Charlie Kirk dice que los insurrectos del 6 de enero deberían haber practicado sexo gay en vez de irrumpir en el Capitolio (Eng)

La personalidad mediática de extrema derecha Charlie Kirk dijo a su audiencia que en lugar de hacer lo que hicieron los partidarios de MAGA durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, deberían haber tenido sexo gay. Kirk hizo comentarios provocativos en su programa transmitido en Rumble, sugiriendo un escenario hipotético que involucra a los participantes de la insurrección del Capitolio que apoyaron al ex presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 y fueron a Washington, D.C.