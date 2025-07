Hemeroteca: Así manipula Juana Rivas a sus hijos, en los audios de Daniel Arcuri a su padre: "Mamá me pide que mienta y diga que nos pegas"

«Mamá me dice que diga mentiras». «Vamos a los Carabinieri y mentimos porque mamá nos lo dice». «Mamá dice que diga que tú nos pegas, y no es verdad». «Decimos mentiras a los policías». «Digo mentiras porque no quiero que mamá se enoje conmigo». «Gabriel dice más mentiras que yo». «Sé por mamá que ella también le dice a Gabriel que mienta».