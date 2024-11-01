Helion alcanza 150 millones de grados en su reactor Polaris y marca un nuevo récord en la fusión privada

La empresa estadounidense Helion ha anunciado haber alcanzado dos nuevos hitos técnicos con su prototipo Polaris en el ámbito de la fusión nuclear: la utilización de combustible de deuterio-tritio en una máquina financiada con capital privado y la obtención de temperaturas de plasma de 150 millones de grados Celsius. Según la compañía, se trata de la primera instalación privada que demuestra fusión medible con este tipo de combustible y que supera ese umbral térmico.