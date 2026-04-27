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He ganado más de un millón de libras con mi casa de cinco habitaciones; merezco una desgravación fiscal para cambiarla por otra más pequeña [EN]

He ganado más de un millón de libras con mi casa de cinco habitaciones; merezco una desgravación fiscal para cambiarla por otra más pequeña [EN]

Vivimos en una casa de cinco dormitorios, valorada actualmente en 1,2 millones de libras. La compramos por 80.000 en 1985 y ha sido nuestro hogar familiar. Pero ahora que los niños han crecido y se han ido, nos encontramos con que las facturas de la calefacción son inmanejables y el jardín requiere demasiado trabajo. Queremos mudarnos a una más pequeña, pero los impuestos y la mudanza consumirán el dinero que planeamos usar para financiar nuestros tan esperados cruceros alrededor del mundo durante nuestra jubilación. Nos sentimos penalizados.

| etiquetas: reino unidos , vivienda , unifamiliares , tamaño , gastos , problema
4 0 1 K 26 REINO_UNIDO
7 comentarios
4 0 1 K 26 REINO_UNIDO
#3 Pitchford
Alucinante, no quiere pagar los impuestos de la nueva casa más pequeña que compraría, unas 20.000 £, cuando les van a quedar unas 500.000 £ libres de polvo y paja para el crucero.
1 K 30
#7 srskiner
#3 y eso gracias a que por ser jubilada y ser su residencia habitual no paga ganancia patrimonial por la que vende.
1 K 29
#4 Troll_hunter
"Nos sentimos penalizados" faltan guillotinas
1 K 23
pax0r #1 pax0r
vaya facha machirulo el del artículo! a por el!!
1 K 23
OdaAl #2 OdaAl
#1 con par de huevos el/la menda ha ganado ha visto incrementado su patrimonio en un 1.400% y se queja
4 K 56
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Un finde en Magaluf, y resuelto.
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#6 casicasi
Yo voy a dejar de comer en restaurantes y me voy a centrar en la comida casera. Que me devuelvan el IVA!
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