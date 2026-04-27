He ganado más de un millón de libras con mi casa de cinco habitaciones; merezco una desgravación fiscal para cambiarla por otra más pequeña [EN]

Vivimos en una casa de cinco dormitorios, valorada actualmente en 1,2 millones de libras. La compramos por 80.000 en 1985 y ha sido nuestro hogar familiar. Pero ahora que los niños han crecido y se han ido, nos encontramos con que las facturas de la calefacción son inmanejables y el jardín requiere demasiado trabajo. Queremos mudarnos a una más pequeña, pero los impuestos y la mudanza consumirán el dinero que planeamos usar para financiar nuestros tan esperados cruceros alrededor del mundo durante nuestra jubilación. Nos sentimos penalizados.