Hay que liberar a las mujeres iraníes del velo

- Hay que liberar a las mujeres iraníes del velo. - ¡Totalmente!.. como hicimos en Afganistán Una investigación del propio ejército de EE.UU. apunta a EE.UU. como responsable del bombardeo contra una escuela de niñas en Irán que dejó 180 muertas (más información)

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
El odio les ciega, es como las army estas de los grupos de cantantes coreanos...histerismo a niveles de oligofrenia, es quieres a papa o mama? asi nos va...
MasterChof #3 MasterChof
#2 Islamofobia y supremacismo occidental puro. Con lo fácil que sería que reconocieran que les molesta a la vista y quieren que las maten, se buscan una excusa absurda para disfrazar su odio
#8 acc
#3 ufff, islamofobia no se, hay muchos musulmanes que no les molesta que lleven velo ni comerciar con ellos , y muchos musulmanes que han firmado los acuerdos de Abrahán , y lo del supremacismo occidental, a parte de no saber bien definir lo que es la cultura occidental de la que se habla (cultura judeocristiana , si es que te tienes que reír , un partido que vitorea a israel mientras defiende a un dictador abiertamente antisemita) todavía recuerdo cuando ante un recorte de derechos de los…   » ver todo el comentario
Maki_Hirasawa #9 Maki_Hirasawa
#3 Y las mujeres que ha matado iran el mes pasado también era por islamofobia.

A ver si va a ser que las mujeres le importan una mierda a unos y otros, y que el cuento de la "islamofobia" tiene poco que ver con esto.
azathothruna #5 azathothruna
Si
Pero de que vale si los democratizan los zionistas luego?
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿Irene que dice?
MasterChof #4 MasterChof
#1 ¿Desde su casoplón? :wall: :wall: :wall:
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 si yo cobrara 140k al anño tampoco viviría en vallecas, claro que tampoco he dicho nunca lo contrario

Su problema es otro.
Mesto #10 Mesto *
Qué tiempos aquellos en los que la izquierda se cortaba el pelo por las mujeres de Irán. Ahora les molesta que se quiera acabar con el régimen asesino que oprime a esas mujeres.


www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/g41559304/actrice
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Por aquí hay mucho comentaotanista al que retrata muy bien está viñeta
#11 Anais33
Por qué a todos los fanáticos religiosos les dan tanto miedo las mujeres? Tienen una masculinidad muy frágil.
A Trump y toda su tropa les importa una mierda las mujeres iraníes y los hombres también, la libertad y los derechos humanos les importa todavía menos, véase El ICE en su propia casa, los que abogan por quitar a la mujer el derecho al voto. Lo único que a Trump le importa es el petróleo y bajarse los pantalones ante Netanyahu por los secretos que tenga suyos.
ElBeaver #12 ElBeaver
El Mastercoz nos trae algo que posiblemente suscriba, pero hace unas semanas los ayatolás masacraban a miles de iraníes musulmanes y no tenían ningún problema con ellos.
