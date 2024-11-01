- Hay que liberar a las mujeres iraníes del velo. - ¡Totalmente!.. como hicimos en Afganistán Una investigación del propio ejército de EE.UU. apunta a EE.UU. como responsable del bombardeo contra una escuela de niñas en Irán que dejó 180 muertas (más información)
A ver si va a ser que las mujeres le importan una mierda a unos y otros, y que el cuento de la "islamofobia" tiene poco que ver con esto.
Pero de que vale si los democratizan los zionistas luego?
Su problema es otro.
A Trump y toda su tropa les importa una mierda las mujeres iraníes y los hombres también, la libertad y los derechos humanos les importa todavía menos, véase El ICE en su propia casa, los que abogan por quitar a la mujer el derecho al voto. Lo único que a Trump le importa es el petróleo y bajarse los pantalones ante Netanyahu por los secretos que tenga suyos.