Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world [ENG]

El artículo, escrito por Ryan Lopopolo, empleado de OpenAI, describe cómo en un experimento interno han creado un proyecto complejo de más de un millón de lineas de código usando exclusivamente agentes, la única regla es que los humanos debían escribir prompts, guiar y supervisar a los agentes pero podían escribir directamente ni una linea de código. Y describe el que podría ser el futuro del desarrollo: de programadores a orquestadores de agentes.