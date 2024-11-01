edición general
Hamás no existe

si Hamás no existe, ¿quién está sentado en la mesa de negociación? Nadie, solo un par de muñecos, dos convidados de piedra, dos figurantes con escopetas de feria y pañuelo verde con el lema de Alá es grande anudado en la frente. El diálogo verborreico fluye solo entre Trump y Netanyahu, y ellos hablan de sus cosas sin más en un macabro teatrillo. Lo de Palestina no ha sido una guerra al uso, más bien un exterminio sistemático, programado, cruelmente ejecutado.

