si Hamás no existe, ¿quién está sentado en la mesa de negociación? Nadie, solo un par de muñecos, dos convidados de piedra, dos figurantes con escopetas de feria y pañuelo verde con el lema de Alá es grande anudado en la frente. El diálogo verborreico fluye solo entre Trump y Netanyahu, y ellos hablan de sus cosas sin más en un macabro teatrillo. Lo de Palestina no ha sido una guerra al uso, más bien un exterminio sistemático, programado, cruelmente ejecutado.