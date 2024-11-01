Hamás convoca este fin de semana "marchas de la ira" contra Israel por todo el mundo para frenar la ofensiva militar en Gaza

Los líderes de Hamás han lanzado este jueves un llamamiento internacional en el que animan a ciudadanos de todo el mundo a protestar contra Israel en sus respectivos países. Lo han hecho convocando lo que han bautizado como "marchas de la ira contra la ocupación" y piden que haya "manifestaciones en ciudades y capitales de todo el mundo" "Que el próximo viernes, sábado y domingo haya marchas de la ira contra la ocupación y sus apoyos, un grito y una voz unificada para detener la agresión, abrir los pasos fronterizos y romper el cerco"