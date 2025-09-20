edición general
Hallan a dos perras preñadas ahorcadas en Tui

El Seprona de la Guardia Civil investiga el macabro hallazgo de dos perras muertas, localizadas en una bolsa junto a la protectora de animales Aloia en Tui. Según la denuncia presentada, ambos animales, hembra y en estado de gestación, aparecieron con signos de haber sido ahorcadas con sus correas. Nota: He preferido enlazar a una noticia sin imágenes crudas. Si alguien de la zona quiere ayudar puede ver la imagen de las perras muertas en www.farodevigo.es/comarcas/2025/09/20/horror-tui-localizan-perras-emba

Antipalancas21
En todos lados siempre hay algún hijo de frutas que se dedica a matar animales inocentes, pero en este caso mas todavía lo es o lo son.
