Hallan degolladas a una mujer y su hija de 12 años en una casa de Xilxes

Hallan degolladas a una mujer y su hija de 12 años en una casa de Xilxes

El marido y padre de las víctimas descubre los cadáveres tras romper a patadas la puerta de la casa después de recibir una foto de su hija muerta a través de WhatsApp

Pertinax #1 Pertinax *
#0 www.meneame.net/story/guardia-civil-investiga-muerte-violenta-madre-hi

Aunque esa noticia afirma que los cuerpos los encontraron las FCSE, no el padre, que manda huevos.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 no la he visto, pero creo que esta noticia aporta información relevante. La dejo.
Gracias!
BastianBaltasarBux #3 BastianBaltasarBux
El padre está detenido, tenía orden de alejamiento de las víctimas por un episodio de violencia contra su ex mujer que la llevó al hospital.

Lo del circo que el "padre descubrió las víctimas nosequé" parece que no ha colado.
