La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una madre y su hija menor de edad en Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violencia violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, en la localidad castellonense de Xilxes. Los cuerpos los han encontrado sendas patrullas de la Policía Local y el Instituto Armado que se han trasladado hasta el lugar de los hechos después de recibir el aviso del posible crimen.
"Al parecer, la foto de la niña muerta también la recibió el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Agentes del Grupo de Personas (Grupo de Homicidios) y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón se han desplazado también al lugar"
Si esto es verdad, es sadismo y maldad pura...
Y lo mismo que los Juntaletras que tienen las narices de escribir "sendas patrullas" cuando, por el contexto, se ve que es innecesario..