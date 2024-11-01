edición general
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una madre y su hija menor de edad en Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violencia violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, en la localidad castellonense de Xilxes. Los cuerpos los han encontrado sendas patrullas de la Policía Local y el Instituto Armado que se han trasladado hasta el lugar de los hechos después de recibir el aviso del posible crimen.

Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
"Según informan diversos medios, el marido de la mujer y padre de la menor habría recibido una foto de su hija a través de WhatsApp. Las primeras investigaciones se centran en el círculo próximo de las víctimas"

"Al parecer, la foto de la niña muerta también la recibió el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Agentes del Grupo de Personas (Grupo de Homicidios) y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón se han desplazado también al lugar"

Si esto es verdad, es sadismo y maldad pura...
5 K 64
Imag0 #6 Imag0
No es un caso más.. parece bastante inusual, a ver qué dice la policía cuando tengan información.
0 K 15
Corvillo #2 Corvillo
Lo siento por las víctimas, y ojalá que esta lacra se acabe ya.

Y lo mismo que los Juntaletras que tienen las narices de escribir "sendas patrullas" cuando, por el contexto, se ve que es innecesario..
0 K 9
Gadfly #4 Gadfly
#2 que lacra?
2 K 28
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
joder, llevamos un año que es acojonante, que puto esta pasando? y estamos solo a febrero!!!
0 K 8
Gadfly #3 Gadfly
#1 el.que es acojonante y en que difiere de otros años?
1 K 18

