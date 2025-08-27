edición general
Hacktivistas reciclan aparatos obsoletos en Argentina: «Lo viejo funciona»

Una consola de juegos hecha con un ventilador o una terminal de pago devenida cámara de fotos son algunos inventos de los ‘cybercirujas’, un colectivo de hacktivistas argentinos que reciclan dispositivos electrónicos para desafiar la obsolescencia y la basura electrónica que genera. «Experimentamos con tecnología, tratando de reciclarla, refuncionalizar elementos que otras personas tirarían», dice Esteban Palladino, conocido bajo el seudónimo Uctumi.

Pertinax #1 Pertinax
Tienen aún mucho que aprender de Cuba. Dales tiempo.
zykl #4 zykl
Vamos...el cacharreo de toda la vida con tus trastos cuando es lo único que tienes.
bronco1890 #5 bronco1890
Los talleres de reciclaje existen en todo el mundo, también en España www.repaircafe.org/es/ y como iniciativa me parece maravillosa.
Catacroc #2 Catacroc
"Singui Uctumi", es la formula para triunfar, pero hay que prestar atención, si en lugar de eso dijesen "Sintu ngimi".... buuuuuuu, buuuuu. (Cartas de color, Les Luthiers).
johel #3 johel
Estan... quemando cromo.
