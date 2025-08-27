Hacktivistas reciclan aparatos obsoletos en Argentina: «Lo viejo funciona»

Una consola de juegos hecha con un ventilador o una terminal de pago devenida cámara de fotos son algunos inventos de los ‘cybercirujas’, un colectivo de hacktivistas argentinos que reciclan dispositivos electrónicos para desafiar la obsolescencia y la basura electrónica que genera. «Experimentamos con tecnología, tratando de reciclarla, refuncionalizar elementos que otras personas tirarían», dice Esteban Palladino, conocido bajo el seudónimo Uctumi.