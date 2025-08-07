edición general
El hacker Chema Alonso se va antes de llegar al CTA

El exmiembro del Comité Ejecutivo de Telefónica y experto en ciberseguridad ha dejado el cargo por motivos laborales

La cancamusa se abre paso.
#2 grande Alfredo!...
chema alonso es un genio como pedro Sánchez
No como cuando hablan de futbol .. que en vez de pena dan asco. xD
¿Se le sigue llamando hacker? ¿Lo ha sido alguna vez?
Lo que no entiendo es que se esté montando tanto revuelo, no me paré a leer la noticia a fondo pero no para de saltarme en RRSS y por encima sólo veo alguien que le sale una oferta de trabajo mejor y la coge ?(
"ha dejado el cargo por motivos laborales"
:shit: :shit: :shit:

Mejor que en el Marca se centren en hablar de futbol, porque en todo lo demas dan pena
