1
meneos
141
clics
El hacker Chema Alonso se va antes de llegar al CTA
El exmiembro del Comité Ejecutivo de Telefónica y experto en ciberseguridad ha dejado el cargo por motivos laborales
chema alonso
telefonica
cta
tecnología
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
La cancamusa se abre paso.
0
K
20
#6
elmileniarismovaallegar
#2
grande Alfredo!...
1
K
27
#3
moxid
chema alonso es un genio como pedro Sánchez
0
K
17
#7
HeilHynkel
No como cuando hablan de futbol .. que en vez de pena dan asco.
0
K
14
#5
javibaz
¿Se le sigue llamando hacker? ¿Lo ha sido alguna vez?
0
K
13
#1
xeldom
Lo que no entiendo es que se esté montando tanto revuelo, no me paré a leer la noticia a fondo pero no para de saltarme en RRSS y por encima sólo veo alguien que le sale una oferta de trabajo mejor y la coge
0
K
11
#4
aPedirAlMetro
*
"ha dejado el cargo por motivos laborales"
Mejor que en el Marca se centren en hablar de futbol, porque en todo lo demas dan pena
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
