Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.

ChatGPT
es flipante, a menos de 30 días de la entrada en vigor, volantazo.
todos los que han seleccionado una solución con prisas porque se les echaba el tiempo encima, o los que han pagado un contrato durante todo el 2026... a tomar por culo la inversion...
Abril_2025
#6 La inversión tenían que hacerla igualmente, han dado un año más de plazo.

¿Qué coste anual tiene? veo por internet que es gratuito pero no conozco del tema.
ChatGPT
#11 muchos comercios con atención al público han tenido que cambiar la caja, o comprar/ampliar licencias de software que lo soporte.
Abril_2025
#19 Pero iban a tener que comprarlo igual, se pone en práctica en 2027
Sevende
#11 las empresas que nos dedicamos a proveer software de facturación llevamos meses detrás de clientes y corriendo para que, cambien, actualicen, y se adapten a Verifactu.

Priorizando estos proyectos por encima de todo lo demás, para que a 30 días de la entrada en vigor lo aplacen un Año.
A 30 putos días lo posponen 365 días.

Me huelo a que es un problema interno más que un "respiro" para las empresas.
Caresth
#6 Haber hecho como yo, que me esperaba esto y he pasado del tema hasta este mes. :-D
ChatGPT
#20 tampoco pusiste las Mamparas de cristal para los fumadores en el bar no? xD
Find
#24 Está más orgulloso de lo de la baliza :troll:
Caresth
#26 Lo de la baliza voy a esperar unos meses a ver si peta también. O si admiten el e-call del coche y los warnings.
unomasdelmonton
#28 pregunta seria porque mi coche no tiene ecall y no sé cómo funciona.
¿El ecall te conecta con el 112 o hace lo mismo que la baliza de mandar la ubicación de donde está el coche simplemente? ¿Es una llamada telefónica como tal?
Caresth
#34 Pues parece que tiene que llamar al 112. En mi coche dice que llama a la central de emergencias de BMW cosa que no me hace gracia. Preferiría el 112. Y manda la localización en la llamada. Lo que no hace, que yo sepa, es que esa localización pase a estar disponible para todos los coches cercanos para que sepan que estás ahí parado.
lectorcritico
#24 conozco uno que buscaba redimensionar el bar para evitar la mampara. creo que virtualmente sin obras. solo contaba la parte publica y creo que queria convertir un espacio en privado, un baño o convertir un espacio en despacho,etc.

#31 Yo creo que deberia haber una solucion para el QR matricial. No se si el problema es que las agujas sean redondas. Tal vez se podria hacer mas grande o utilizar "fuente" diferente, he visto QR con puntitos redonditos. tal vezfuncione con matriciales.
Debe ser la tecnologia mas ecologica y probada, por tanto duradera. Es mas limitada, pero si es suficiente para cumplir su funcion...
Por otro lado el qr tiene redundancia y deberia resistir fallos de impresion.
.
Derko_89
#6 Realmente el aplazamiento es para los autónomos que hacen facturas sin programa de facturación, y que no estaban obligados a usar VERIFACTU hasta julio del año que viene; la mayoría de pymes ya usan programas de facturación, que están adaptados a Verifactu.

Lo que me gustaría saber es cuando van a dejar de aplazar la normativa europea que obligaba al gobierno a aplicar el IVA franquiciado para autónomos y pymes que facturen menos de 85.000€ al año :roll:
Find
#23 Lo que se está diciendo es que el aplazamiento es para sociedades y autónomos.
Si no utilizas un "Sistemas Informáticos de Facturación", no estás obligado por VERI*FACTU. Tanto empresas como autónomos
nicol32
#23 El IVA franquiciado debería estar ya implantado en España y no lo hacen porque no le da la gana.
Caresth
#6 Ahora en serio, creo que es una forma correcta de hacerlo estando en el país que estamos. Los que han sido previsores y organizados llegan a la fecha que el gobierno quería. A los que somos un desastre e íbamos a llegar por los pelos, nos da un margen. Si hubiese anunciado la prórroga hace 6 meses, todo el mundo habría retrasado el tema.
ChatGPT
#32 a mi me parece fatal, al final nos están diciendo “cuando diga que hay que hacer algo, no lo hagáis, que total y cambiaremos justo en el límite”, además de los costes que han generado que van a la basura
angelitoMagno
#32 Exacto, es como cuando la norma del aviso de cookies, varios años para adaptarse, el 95% esperando al último mes.
O incluso, en enero {0x1f605}
Suriv
#6 Pues si, porque seguro que ahora, aparecerán mas empresas que sepan del sistema y el coste sea menor, que con las prisas hubiera sido mayor.

Pero este volantazo, ha sido para contentar un poco a Junts, y la presión de las empresas catalanas porque me apuesto que no tenían ni una, pero es que estos son también gilipo.... si sabían esto, podrían haber presionado para cambiar votaciones... en fin.
Ehorus
#6 flipante lo que pueden hacer 7 votos..
cenutrios_unidos
¿Los sobres tambien van por Verifactu?
Sandilo
#2 Según ChatGPT el ranking por presidentes que más decretos ley ha aprobado es esta:

Pedro Sánchez ~ 155 decretos-ley
Felipe González 129 decretos-ley
José María Aznar 127 decretos-ley
José Luis Rodríguez Zapatero 108 decretos-ley
Mariano Rajoy 107 decretos-ley
Leopoldo Calvo‑Sotelo 37 decretos-ley

Así que el gobierno más progresista de la historia es justo el que gobierna a base de decretazos y sin diálogos y que más RDL ha aprobado en toda la historia de la democracia.

Cosas de la izquierda dialogante.

CC #4
alcama
#10 Ya, pero los triperos te lo venderan como algo genial, como intentan hacer ahora con que no tengamos presupuestos, que lo venden como que es mejor porque así se gasta menos
poxemita
#10 sería interesante excluir los de 2020 por la excepcional. Aún así es probable que gane en decretos/alo
Sandilo
#17 No, no hay que excluir nada.
Peka
#17 #18
En 2020, primer año de pandemia, se aprobaron 39 decretos-ley.
En 2021, con la pandemia todavía activa, el número fue de 32 decretos-ley.

71 solo en pandemia. Por lo tanto se quedaria en 84, pero eso tampoco seria justo.

Sin pandemia podriamos decir que serian unos 115 decretos -ley, nada diferente a sus predecesores.
3 K 40
Sandilo
#33 Si quitas los de la Pandemia quita también los de Rajoy durante la crisis que fue mundial.

Sigue ganando Sánchez por goleada.
Peka
#37 Creo que no has leido el comentario entero. Anda vuelve a leerlo. He quitado y luego he puesto y se queda en una media como los demas. Ni comparar la crisis economica con la pandemia.
1 K 19
Sandilo
#40 Da igual lo que digas, pongas, o edites. No hay que quitar los decretos de la pandemia porque a ti te de la gana.
Itrio
#45 Hombre, lo que no puedes comparar es un gobierno en minoría, con gobiernos con mayoría absoluta. ¿Qué necesidad hay de aprobar cosas por decreto si tienes mayoría?
Sandilo
#53 Es que partes de una falsa base ya que si no tienes capacidad de gobernar por ti mismo o no llegas a acuerdos para que aprueben tus leyes lo que tienes que hacer es retirarte.
Selection
#54 En general estoy de acuerdo con eso, pero también hay que tener en cuenta que en otros sistemas democráticos normalmente considerados mejores, se gobierna sin mayorías también.

De hecho quizá sería lo que tiene más sentido, llegar a acuerdos en común con el resto de espectros políticos, y no imponer lo que te de la gana.

Aunque claro para eso tendríamos que tener partidos que de verdad estén dispuestos a apoyar algo en lo que creen, aunque sean oposición.
egon_
#10 ¿Esos decretos ley han mejorado en general la vida de mucha gente incorporando derechos que antes no existían o mejorando los ya existentes? Si es así, bienvenidos sean.
Sandilo
#44 La respuesta es no. Se han utilizado para dar el decretazo ya que al no tener capacidad de gobierno no les queda otra.
Raul_Lomi
#10 me cuelgo de aquí con calzador para poner otro ranking de la derecha dialogante  media
1 K 20
Sandilo
#50 Restando años para que parezca que tienes razón. Ahí no están ni los de la amnistía ni los de los ERES

.xD xD xD
Raul_Lomi
#51 solo con ver Anzar 5.425 indultos y Sánchez 48 , el cuento se cuenta solo

No resto años, doy gráfica que ofrecen :
www.eleconomista.es/politica/noticias/11239847/05/21/El-indulto-en-Esp

Ahora llamo para que te lo corrijan

Aquí lo llevas mas actualizado:
nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/un-analisis-actualizado-de-la-conces
Barney_77
#4 Pedro Sánchez se quejó en varias ocasiones del uso excesivo de reales decretos-leyes (RDL) durante el gobierno anterior de Mariano Rajoy, cuando él era líder de la oposición. Como líder del PSOE, criticó repetidamente esta práctica como un "abuso" que convertía los RDL, reservados constitucionalmente para "casos de extraordinaria y urgente necesidad" en una "forma ordinaria de legislar", menospreciando al Parlamento.
La diferencia está ahí
#27 mrM4
#14 como dice #4 el tema pandemia y supongo que la erupción se han llevado un montón de RD
Barney_77
#27 No te digo que no, pero la diferencia importante es el porcentaje que se legisla mediante RD y mediante accion legislativa normal. racticamente no puede legislar nada si no es mediante RD y eso es un reflejo de su debilidad parlamentaria.
Find
Creo que puede haber un matiz en todo esto.
Todas las aplicaciones de facturación ya deben estar adaptadas para VERI*FACTU si quieren vender, por lo que si te das de alta en una, ya empiezas inmediatamente en VERI*FACTU. No puedes esperar al 1 de enero
La fecha límite es solo para los que tienen que adaptar un sistema ya existente. Pienso que será a estos a los que se les amplía el plazo
alcama
¿cuantos decretos lleva el Perro?
Imag0
En Euskadi llevamos años con el Ticket Bai que es el análogo de Verifactu, no hay tanto drama...
angelitoMagno
Para que os hagáis una idea, un autónomo que hubiera contratado un programa de facturación con verifactu.
Estamos hablando de un coste de 20€/mes. Pues esa inversión, para nada :-(
angelitoMagno
#47 El tema es que la mayoría de las empresas ya se han cambiado, si estás usando una herramienta de facturación comercial, la herramienta ya esta adaptada a Verifactu.

Hace poco escuché una charla sobre el tema. La conclusión era: En el 99% de los casos no tendréis que hacer nada, seguid usando el programa de facturación que ya uséis, que dicho programa ya estará adaptado.
0 K 13
angelitoMagno
Como ya han dicho aquí, puedes empezar a usar Verifactu igual en 2026 (esto para chatGPT, que me tiene bloqueado)

Que además, si todos los programas comerciales de facturación están adaptado a Verifactu.
En realidad, para la mayoría casi que no hay que hacer nada. Seguir usando lo que se estaba usando.

Yo es que usaba una herramienta propia, que tendré que jubilar.
Pero para la mayoría de la gente no habrá que hacer nada.
angelitoMagno
Pero quien quiera usar el nuevo sistema ya podrá hacerlo, ¿no? No me queda claro
gershwin
#3 se puede usar dese hace meses. El 1 enero 2026 era ya obligatorio para empresas
2 K 26
angelitoMagno
#5 Ok, es que yo estaba ya mentalizado para pasarme a Verifactu en 2026.
gershwin
#7 de hecho 2026 ya era un aplazamiento de medio año ;)
www.hacienda.gob.es/GabineteMinistro/Notas Prensa/2025/CONSEJO-MINISTR
goyito
#7 Cuanto antes pases la calentura mejor. El problema que se venía encima es que muchas empresas se habían esperado a última hora para cambiar, que menuda pelota hay actualmente. Lo que espero es que el que este a medio no lo aplace y termine de hacerlo, aunque ahora ya sin prisas.
reithor
#3 ya se está usando
angelitoMagno
para cumplir con los compromisos pendientes con Junts
A buen entendedor ...
Barney_77
#13 El diablo esta en los detalles...
pandasucks
Justo esta mañana he empezado a realizar la implementación en varias webs y clientes...
Bendita suerte la mía!
ojovirtual
Pues es mucho más complejo que todo eso, no es solo decir que cualquier aplicación ya debería estar adaptada:
- hay empresas que se ha acogido al SII (Sistema Inmediato de Información) de forma voluntaria ya que esto los exime de Verifactu
- hay empresas que usaban un software antiguo que han tenido que cambiar y ahora es una inversión que se podían haber ahorrado
- otras han tenido que cambiar impresoras porque usaban portátiles/matriciales que no sacaban el dichoso QR
- y empresas de software a las que hoy le están cancelando contratos porque ya no es obligatorio

Puestos a dar un "respiro", podrían haberlo hecho más escalonado; las grandes empresas desde enero, las medianas desde junio... etc etc
Andreham
Madre mía, a un puto mes.

El PSOE y sus cambiazos de legislación cuando todo el mundo ya ha hecho la inversión son de traca.

Y esperate que no cojan y en marzo digan que la lucecita esa de mierda para los coches tampoco es obligatoria ya, que se lo han pensado mejor xD xD xD
SegarroAmego
Muchos trabajos en B que blanquear por lo que veo.
Sevende
Jajajajajajajajajajajajajajaja

Llevo corriendo detras de mis clientes para que actualicen a la última versión antes del 1 de enero medio año. Está foto es ahora mismo, es la 7a actualización, instalación y formacion de uso que hago hoy.

Al menos, las 7 restantes que tenía hoy les van a dar por culo

xD rio por no llorar  media
