Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.
| etiquetas: verifactu , hacienda
todos los que han seleccionado una solución con prisas porque se les echaba el tiempo encima, o los que han pagado un contrato durante todo el 2026... a tomar por culo la inversion...
¿Qué coste anual tiene? veo por internet que es gratuito pero no conozco del tema.
Priorizando estos proyectos por encima de todo lo demás, para que a 30 días de la entrada en vigor lo aplacen un Año.
A 30
putosdías lo posponen 365 días.
Me huelo a que es un problema interno más que un "respiro" para las empresas.
¿El ecall te conecta con el 112 o hace lo mismo que la baliza de mandar la ubicación de donde está el coche simplemente? ¿Es una llamada telefónica como tal?
#31 Yo creo que deberia haber una solucion para el QR matricial. No se si el problema es que las agujas sean redondas. Tal vez se podria hacer mas grande o utilizar "fuente" diferente, he visto QR con puntitos redonditos. tal vezfuncione con matriciales.
Debe ser la tecnologia mas ecologica y probada, por tanto duradera. Es mas limitada, pero si es suficiente para cumplir su funcion...
Por otro lado el qr tiene redundancia y deberia resistir fallos de impresion.
.
Lo que me gustaría saber es cuando van a dejar de aplazar la normativa europea que obligaba al gobierno a aplicar el IVA franquiciado para autónomos y pymes que facturen menos de 85.000€ al año
Si no utilizas un "Sistemas Informáticos de Facturación", no estás obligado por VERI*FACTU. Tanto empresas como autónomos
O incluso, en enero
Pero este volantazo, ha sido para contentar un poco a Junts, y la presión de las empresas catalanas porque me apuesto que no tenían ni una, pero es que estos son también gilipo.... si sabían esto, podrían haber presionado para cambiar votaciones... en fin.
electomania.es/datos14m21/
Con la excepción de 2020 (pandemia), está un poco por encima de la media, pero no parece que sea una cosa extraordinaria (más me sorprende que tanto los gobiernos de Felipe Gonzalez y de Aznar lo hagan, aun teniendo mayoría absoluta). Más todavía teniendo en cuenta que ha tenido los gobiernos más débiles desde el 79.
Una pena que no muestre los últimos años
Pedro Sánchez ~ 155 decretos-ley
Felipe González 129 decretos-ley
José María Aznar 127 decretos-ley
José Luis Rodríguez Zapatero 108 decretos-ley
Mariano Rajoy 107 decretos-ley
Leopoldo Calvo‑Sotelo 37 decretos-ley
Así que el gobierno más progresista de la historia es justo el que gobierna a base de decretazos y sin diálogos y que más RDL ha aprobado en toda la historia de la democracia.
Cosas de la izquierda dialogante.
CC #4
En 2020, primer año de pandemia, se aprobaron 39 decretos-ley.
En 2021, con la pandemia todavía activa, el número fue de 32 decretos-ley.
71 solo en pandemia. Por lo tanto se quedaria en 84, pero eso tampoco seria justo.
Sin pandemia podriamos decir que serian unos 115 decretos -ley, nada diferente a sus predecesores.
Sigue ganando Sánchez por goleada.
De hecho quizá sería lo que tiene más sentido, llegar a acuerdos en común con el resto de espectros políticos, y no imponer lo que te de la gana.
Aunque claro para eso tendríamos que tener partidos que de verdad estén dispuestos a apoyar algo en lo que creen, aunque sean oposición.
.
No resto años, doy gráfica que ofrecen :
www.eleconomista.es/politica/noticias/11239847/05/21/El-indulto-en-Esp
Ahora llamo para que te lo corrijan
Aquí lo llevas mas actualizado:
nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/un-analisis-actualizado-de-la-conces
La diferencia está ahí
Todas las aplicaciones de facturación ya deben estar adaptadas para VERI*FACTU si quieren vender, por lo que si te das de alta en una, ya empiezas inmediatamente en VERI*FACTU. No puedes esperar al 1 de enero
La fecha límite es solo para los que tienen que adaptar un sistema ya existente. Pienso que será a estos a los que se les amplía el plazo
Estamos hablando de un coste de 20€/mes. Pues esa inversión, para nada
Hace poco escuché una charla sobre el tema. La conclusión era: En el 99% de los casos no tendréis que hacer nada, seguid usando el programa de facturación que ya uséis, que dicho programa ya estará adaptado.
Que además, si todos los programas comerciales de facturación están adaptado a Verifactu.
En realidad, para la mayoría casi que no hay que hacer nada. Seguir usando lo que se estaba usando.
Yo es que usaba una herramienta propia, que tendré que jubilar.
Pero para la mayoría de la gente no habrá que hacer nada.
www.hacienda.gob.es/GabineteMinistro/Notas Prensa/2025/CONSEJO-MINISTR
A buen entendedor ...
Bendita suerte la mía!
- hay empresas que se ha acogido al SII (Sistema Inmediato de Información) de forma voluntaria ya que esto los exime de Verifactu
- hay empresas que usaban un software antiguo que han tenido que cambiar y ahora es una inversión que se podían haber ahorrado
- otras han tenido que cambiar impresoras porque usaban portátiles/matriciales que no sacaban el dichoso QR
- y empresas de software a las que hoy le están cancelando contratos porque ya no es obligatorio
Puestos a dar un "respiro", podrían haberlo hecho más escalonado; las grandes empresas desde enero, las medianas desde junio... etc etc
El PSOE y sus cambiazos de legislación cuando todo el mundo ya ha hecho la inversión son de traca.
Y esperate que no cojan y en marzo digan que la lucecita esa de mierda para los coches tampoco es obligatoria ya, que se lo han pensado mejor
Llevo corriendo detras de mis clientes para que actualicen a la última versión antes del 1 de enero medio año. Está foto es ahora mismo, es la 7a actualización, instalación y formacion de uso que hago hoy.
Al menos, las 7 restantes que tenía hoy les van a dar por culo
rio por no llorar