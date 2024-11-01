edición general
Qué hacer si un Guardia Civil de Tráfico en moto te saca una bandera amarilla

No es habitual pero, a veces, un Guardia Civil que circule en moto puede sacarte una bandera amarilla. Esto es lo qué significa y lo qué debes hacer. ¿Te has cruzado en alguna ocasión con un Guardia Civil en moto que lucía en la parte trasera una bandera amarilla? Esto es lo que significa y lo que debes hacer ante un caso de este tipo. No es habitual que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil que se mueven en moto lleven una bandera en la parte trasera. Pero a veces la llevan y este elemento forma parte del código de colores que emplea.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Llevo cerca de 40 años conduciendo y creo que en la vida he visto a un GC con una bandera de estas. Es más, las primeras las he empezado a ver hace poco, en esos muñecos que ponen en la obras, agitándolas.
4 K 71
Veelicus #3 Veelicus
#1 Donde hay carreras ciclistas se ven mas, pero si, se ven muy pocas
Veelicus
jonolulu #4 jonolulu
#1 A mi me sacaron una bandera roja y tuve que parar en boxes. Al poco pasó un pelotón de ciclistas de una vuelta menor
jonolulu
Gry #7 Gry
Si veo una moto o coche de la guardia civil con señales raras me quedaría por detrás mantenimiendo la distancia por si acaso. :-P
Gry
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
Sacar una roja y expulsión...
1 K 26
AxI #10 AxI
Fuera de juego!
AxI
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Pues que reduzcamos velocidad que va a salir el safety car, no?
XtrMnIO
jonolulu #2 jonolulu *
Prohibido adelantar, y si es doble bandera amarilla tienes que levantar en ese sector o te meten un drive through

No es coña, lo de los boxes sí
jonolulu
alfema #13 alfema
#12 me refería a antes de leer la noticia, más o menos suponía lo que podía ser por los colores.
alfema
#5 surco
Joder y yo convencido de que era porque me daba la salida en la Q3 y tenía que poner el coche a toda hostia.......cachis !!!
surco
estemenda #6 estemenda
verde = la calzada queda abierta
roja = la carretera queda temporalmente cortada
amarilla = extremar la precaución
Lo mismo que un semáforo, vaya.
estemenda
alfema #11 alfema
#6 Si saber exactamente el significado, lo relaciono también con un semáforo, verde = vía libre, naranja / amarillo = precaución, roja = parar.
alfema
estemenda #12 estemenda
#11 Es que así lo explica la noticia, no es una suposición.
estemenda
Urasandi #8 Urasandi
No solo eso, los motoenlaces (los paisanos que ayudan en las carreras ciclistas) con permiso y bandera amarilla tienen la misma autoridad.
Urasandi

