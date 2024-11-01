Qué hacer si un Guardia Civil de Tráfico en moto te saca una bandera amarilla

No es habitual pero, a veces, un Guardia Civil que circule en moto puede sacarte una bandera amarilla. Esto es lo qué significa y lo qué debes hacer. ¿Te has cruzado en alguna ocasión con un Guardia Civil en moto que lucía en la parte trasera una bandera amarilla? Esto es lo que significa y lo que debes hacer ante un caso de este tipo. No es habitual que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil que se mueven en moto lleven una bandera en la parte trasera. Pero a veces la llevan y este elemento forma parte del código de colores que emplea.