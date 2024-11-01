Hace 50 años no existía la aerodinámica en los camiones. Un ingeniero de la NASA en bici cambió las reglas del consumo en carretera para siempre

Todo cambió gracias a Edwin J. Saltzman, un ingeniero de la NASA que, por casualidad, descubrió el mundo de la aerodinámica en los camiones cuando se dirigía al trabajo en su bici en 1973. Mientras pedaleaba, los camiones le adelantaban, pero, lejos de cabrearse, se le encendió la bombilla: Saltzman se dio cuenta de que cada vez que le adelantaba un camión, primero “lo escupía” hacia el exterior de la carretera y luego “se lo tragaba”.