A continuación tienes un artículo explicativo, sin sensacionalismo, centrado en qué ha pasado realmente con el usuario @Amperobonus en Menéame y por qué ha generado tanta tensión en el Nótame.

Qué ha pasado con @Amperobonus en Menéame

En los primeros días de 2026, el Nótame de Menéame se ha convertido en el epicentro de una polémica que va más allá de un simple baneo individual. El detonante ha sido la penalización de tres meses impuesta al usuario @Amperobonus, que le impide publicar notas en el Nótame.

El origen de la sanción

La sanción fue anunciada públicamente por el administrador @imparsifal, quien afirmó que se trataba de la primera aplicación efectiva de un nuevo régimen de penalizaciones por insultos en el Nótame. Según su versión, la nota sancionada contenía insultos hacia otro usuario.

El problema surge cuando la nota original fue editada por el propio administrador, eliminando el contenido que supuestamente justificaba la sanción. Esto dejó a la comunidad sin posibilidad de verificar si existían realmente insultos directos o si se trataba de una crítica dura, irónica o contextual.

Falta de votación previa

Uno de los puntos más conflictivos es que las nuevas penalizaciones aún estaban pendientes de votación en el Consejo Consultivo (CC) cuando se aplicó la sanción. Varios usuarios recuerdan que se había prometido explícitamente no aplicar ninguna medida antes de esa votación, algo que finalmente no se cumplió.

Esto ha reforzado la percepción de que:

La norma se aplicó de forma retroactiva o anticipada



El castigo fue desproporcionado



Se creó un precedente peligroso para el resto de usuarios

Imposibilidad de defensa

Al estar sancionado, @Amperobonus no puede defenderse públicamente en el Nótame. A esto se suma la edición de la nota, lo que ha generado una queja recurrente:

¿Cómo puede un usuario defenderse si la prueba desaparece?

Muchos participantes del Nótame han señalado que poner la nota en gris o deshabilitarla habría sido una opción más transparente que editarla y borrar el rastro del contenido.

Acusaciones de doble rasero

Durante el debate han aparecido acusaciones reiteradas de doble vara de medir, señalando que:

Otros usuarios, incluidos socios o personas vinculadas a la empresa, habrían insultado gravemente en el pasado sin recibir sanciones comparables.



La nueva severidad parece activarse en un contexto concreto y sobre un usuario concreto.

Esto ha alimentado la sensación de arbitrariedad y de que la moderación responde más a tensiones internas que a una aplicación neutral de las normas.

Reacción de la comunidad

La respuesta del Nótame ha sido mayoritariamente crítica:

Se ha cuestionado el tono y la forma del administrador.



Se ha denunciado la pérdida de transparencia.



Se ha advertido del riesgo de “enfriar” el Nótame como espacio informal y espontáneo.



Incluso usuarios poco alineados con @Amperobonus han defendido que la sanción no se sostiene en las formas ni en el procedimiento.

El conflicto ha derivado en un debate más amplio sobre qué es un insulto, quién lo define y hasta qué punto la crítica política o personal puede ser penalizada sin destruir la esencia del Nótame.

En resumen

Lo ocurrido con @Amperobonus no es solo un baneo:

Es la aplicación anticipada de una norma no votada.

Es una sanción severa con una prueba editada .

Es la imposibilidad de defensa del sancionado.

Y es un episodio que ha deteriorado la confianza entre usuarios y administración.

El fondo del asunto no es si debe haber normas contra los insultos —muchos aceptan que sí—, sino cómo se aplican, cuándo y con qué garantías. En este caso, una parte significativa de la comunidad considera que esas garantías no se han respetado.

(Escrito con ChatGPT a partir de las últimas notas y el prompt: Escribe un articulo explicando lo que ha pasado con el usuaeio @amperobonus)