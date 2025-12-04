Sobre este tema hay muchos libros dedicados a las mujeres que te puedes leer y te sirven pero tienen demasiadas cosas que ni te van ni te vienen porque básicamente no tienes tetas así que me gustaría hacer una guía rápida de lactancia para hombres, obvio hablo de lactancias sin problemas ni alergias, ni reflujos, ni ostias raras (id al pediatra en estos casos).

Aviso importante: No soy médico, esto es lo que he vivido estos últimos 4 meses de ser padre.

Aviso SUPERimportante: Nadie te lo dice porque lo ven demasiado obvio: NO SE PUEDE DAR AGUA NI NINGUNA OTRA COSA A UN BEBÉ QUE NO SEA LECHE, hasta mas o menos los 6 meses. Parece una tontería pero te lo puedes cargar. (Muy loco esto de que puedas matar a un ser vivo por darle agua). Hay otro detalle que yo no sabía antes del embarazo y es que los bebés recién nacidos pierden hasta un 15% de peso los primeros días y luego lo recuperan a lo largo de las primeras semanas.

Tipos de leche:

Materna Fórmula Se que hay leches sin proteina de la leche para alergias pero repito: Id al pediatra para estos casos.

Tratamiento de la leche:

La leche materna se puede dar directamente del envase (la teta) o extraer y guardar refrigerada o congelada para tomas posteriores, extraer ayuda a evitar "atascos" en la teta, le da un poco de tiempo al pezón para recuperarse y permite que tú que no tienes teta puedas alimentar al bebé, por ejemplo por las noches, y que la madre pueda dormir algo mas. Hay extractores manuales, eléctricos, conectados a internet, todo un mundo y toda una gama de precios. En la nevera aguanta hasta 4 días y vas a ver que se separa la grasa del agua así que antes de darsela al bebé hay que agitarla gentilmente (que no es un mojito). Importante no guardarla en la puerta que es donde mas variaciones de temperatura hay y en contenedores o bolsas herméticos y estériles. En el congelador se suele guardar con la fecha y hora apuntada y se suele dar la leche extraída de día por el día y la de tarde/noche por la tarde/noche (parece ser que la composición es distinta y ayuda al bebé a dormir mejor). La leche materna se calienta al baño maría NO SE METE AL MICROONDAS para esto hay calentadores de leche de todos los tipos y precios y la siempre socorrida olla pequeña al fuego (con esto cuidado porque tienden a darse la vuelta y dejar la tetina mas caliente de lo necesario). Para los que no sepan que es el baño maría es meter el biberon cerrado en un poco de agua y calentar el agua. Una vez calentada compruebas la temperatura en el dorso de la mano, no chupes tu el biberón, la boca de un adulto es un estercolero lleno de bacterias chungas y le puedes transmitir las de la caries. Hay muchos tipos de biberones ahora pero lo mas importante para mi es saber el tipo de tetina, tienen un número 1,2,3,4... nosotros le compramos del 1 porque la teta es básicamente una tetina del 1 y si le andas mareando luego o no coge teta o se atraganta con el bibe. Una vez calentada la leche te dura 1 hora válida mas o menos, no la puedes meter de nuevo en la nevera ni juntar el resto de un bibe con lo otra leche intacta (le pasarías bacterias de la boca del bebé que la pudren), en esa hora si la puedes volver a calentar de nuevo. La cantidad y tipo de la leche materna varía mucho con los meses y con el día, se suele ajustar al tamaño y hambre del bebé de manera "automática" aunque con un poco de retraso. La leche de fórmula suele venir en polvo aunque también las hay en tetrabrick, trataré solo la primera que la de cartón solo la usamos un día de emergencia. Puedes darle al bebé materna y formula a la vez (no mezcladas, cada una en su biberón), en nuestro caso no ha supuesto ningún problema. Hay muchas marcas y a nosotros nos pasó que una no le gustaba nada y otra la toma perfectamente, hay que ir probando. Lo malo es que esto va por números tambíen, para los bebés de 0 a 4 meses es la del 1 y por ley no hay muestras en las farmacias de leche del 1 así que te toca gastarte el bote entero para cada prueba (unos 26€ la broma si no le gusta) La leche en polvo se mezcla con agua pero no cualquier agua, tiene que ser de baja mineralización y no se suele recomendar que sea del grifo. La mezcla suele ser 1 cacito que trae la propia leche por cada 30ml de agua (revisar el envase). El procedimiento es el siguiente, metes la medida de agua en el biberón (tienen marcas en ml y onzas), la calientas unos 12 a 15 segundos en el micro, compruebas que está bien de temperatura en el dorso de la mano, si no es correcta, enfrías o calientas el agua y cuando estás seguro y solo entonces metes el polvo, agitas un poco y se la das al bebé. Igualmente los calientabiberones tienen modo fórmula y el baño maría también funciona, hay quien le da la leche fría/templada a los bebés pero yo creo que la toman y digieren mejor a temperatura corporal. Es importante que te vayas fijando en cuanto toma dependiendo de las horas, así no malgastas polvo que no es barato y estos bichos beben mucho. Por ejemplo yo ya sé que en la toma de la media noche se calza 80 ml perfectamente así que le preparo uno de 90ml pero a las 17:00 solo se toma 60ml así que ahorro una cucharada de leche (durante estos meses me he sentido un ayudante de laboratorio o un narco muchas veces). Una vez abierta la lata de polvo tienes 30 días para gastarla y una vez mezclada no se conserva en el frigo ni se congela, lo que sobre al fregadero como mucho puedes recalentarla antes de 1 hora. Ahora hay una especie de máquina Nesspreso para fórmula y la he visto en casa de una amiga y aunque son caras las veo maravillosas, nosotros no la tenemos porque usamos poca fórmula pero si mi mujer hubiera decidido no dar teta ya tendría esa movida en casa fijo, seleccionas cantidad, temperatura y le das a un botón y tienes listo el tema en menos de 15 segundos.

Cantidades y número de tomas:

Hasta hace no mucho se hacían unos cálculos aproximados de número de tomas, mililitros, peso del bebé, edad del bebé en meses, etc. Algo en plan: debe tomar cada 2 horas 30ml por cada X kilos de peso quiera el bebé o no, si está dormida la despiertas y le das.

Ahora eso está totalmente desfasado y la política actual es "A DEMANDA", a nosotros nos ha funcionado, nuestra bebé tiene un lloro bastante distinguible de cuando tiene hambre y además antes de llorar se chupa la mano y hace "ruiditos", si estas atento, sobre todo de noche, puedes preparar y darle el biberón o teta antes de que despierte y vas a dormir mejor (si, pueden beber perfectamente estando dormidisimos) y si se queda con hambre le das hasta que ya no mame mas. A veces está 4 horas seguidas sin pedir y a veces está hora y media.

Si que hay una recomendación con bebés muy pequeños que es no dejarles mas de 5 o 6 horas sin comer porque les puede dar una hipoglucemia que les impida pedir comida pero es algo raro.

La caca, los gases, los vómitos:

Esto es todo un mundo dependiendo del bebé pero en resumen podría decir que la caca es líquida y de un color "mostaza amarronado", que la de leche materna es cierto que "no huele", a ver, si huele pero no es un olor molesto y que cuando le metes fórmula si empieza a oler mal.

Lo de sacarle gases ahora con los probioticos, los biberones anticólicos y un poco de paciencia en nuestro caso no ha sido ningún problema, habrá quien lo pasa peor y cada niño tiene su posición favorita para expulsar gases.

Lo de los vómitos solo decir que la nuestra solo suelta un poco cuando se llena de más o cuando la mareas mucho después de comer (la coges en una posición que no le viene bien sin querer) y que todos los días suelta un poco, supongo que si vomitara siempre ya hubieramos ido al pediatra.

Limpieza y cuidado de los biberones:

En esto pasa que los primerizos tenemos un desinfectador de biberones, jabón específico para biberones, extremo cuidado con ellos y todo un ritual. Mis amigos con 2 o mas hijos los meten al lavabajillas y listo. Sé libre de complicarte tanto como quieras.

Resumiendo:

Si el bebé crece, ya sea mucho o poco pero crece, no te ralles mucho, que estos bichos tienen un detector de estrés paterno/materno y es lo que peor les viene. Acude al pediatra para cualquier duda seria y que tengas mucha suerte!