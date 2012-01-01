Guía ilustrada de monstruos Yokai, 2004. Sigueru Mizuki  

El Kuro-kamikiri ("cortador de pelo negro") es una criatura grande de pelo negro que acecha a las mujeres en la calle por la noche y les corta el pelo subrepticiamente. Sus características anatómicas incluyen un cerebro diseñado para el sigilo y el engaño, garras afiladas como cuchillas, una lengua larga y enroscada cubierta de diminutas espinas que atrapan el pelo y una bolsa para almacenar polvos para dormir que se usan para noquear a las víctimas. El sistema digestivo incluye un órgano que produce un líquido que disuelve el pelo