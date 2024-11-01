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Guerra US-Irán: IRGC suelta un "You are fired" imitando a Trump, junto con reclamaciones de victoria y un "Gracias por su atención a este asunto" [ENG]

Guerra US-Irán: IRGC suelta un "You are fired" imitando a Trump, junto con reclamaciones de victoria y un "Gracias por su atención a este asunto" [ENG]  

El portavoz del IRGC usa frases de Trump para burlarse y lanzar un aviso de peligro al liderazgo de EEUU en medio de una escalada del conflicto.

| etiquetas: irgc , trump , burla , despedido , guerra , irán , mentiras
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6 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Hasta ahora los iranies no han ido de gallitos.
O las cosas van mal o muy bien
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 No da buena espina. Bastante serio es ya el tema para hacer bromitas.
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sotillo #4 sotillo
#2 Para bromas los de Trump, que todavía se creen al mando de algo, los de Neta siguen en su ancestral estilo de eliminación sistematica
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Precisamente, no es adecuado bajar al nivel de Trump.
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Asimismov #5 Asimismov
#1 Irán tiene un plan desde hace 30 años, los lluesei no tienen ninguno.
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woody_alien #3 woody_alien
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