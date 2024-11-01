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Guerra US-Irán: IRGC suelta un "You are fired" imitando a Trump, junto con reclamaciones de victoria y un "Gracias por su atención a este asunto" [ENG]
El portavoz del IRGC usa frases de Trump para burlarse y lanzar un aviso de peligro al liderazgo de EEUU en medio de una escalada del conflicto.
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#1
azathothruna
Hasta ahora los iranies no han ido de gallitos.
O las cosas van mal o muy bien
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#2
Un_señor_de_Cuenca
#1
No da buena espina. Bastante serio es ya el tema para hacer bromitas.
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#4
sotillo
#2
Para bromas los de Trump, que todavía se creen al mando de algo, los de Neta siguen en su ancestral estilo de eliminación sistematica
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#6
Un_señor_de_Cuenca
#4
Precisamente, no es adecuado bajar al nivel de Trump.
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#5
Asimismov
#1
Irán tiene un plan desde hace 30 años, los lluesei no tienen ninguno.
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#3
woody_alien
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