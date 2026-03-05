edición general
La guerra de Trump y Netanyahu en Irán despierta el debate sobre el uso de las bases de EE UU en Europa

Cada país europeo tiene una realidad muy específica, pero las amenazas de matón del presidente estadounidense, Donald Trump, contra España por no ceder a sus peticiones han amplificado un debate bajo el que subyace no solo la disputa sobre la legalidad de la guerra en Irán, sino también, más a largo plazo, sobre el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN y en la defensa europea.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reconocido este jueves que sin el apoyo de las capacidades de los aliados europeos, entre las que se encuentran las bases, EE UU habría tenido más problemas en la ofensiva. “La OTAN es también una plataforma de proyección de poder para EE UU, ya que sin aliados europeos le habría resultado muy difícil lanzar esta campaña contra Irán”.

Les da igual todo ya, no hacen ni por disimular lo más mínimo.
De seguir con la política de Trump, el único futuro de la OTAN es sin USA
