La guerra de Trump y Netanyahu en Irán despierta el debate sobre el uso de las bases de EE UU en Europa

Cada país europeo tiene una realidad muy específica, pero las amenazas de matón del presidente estadounidense, Donald Trump, contra España por no ceder a sus peticiones han amplificado un debate bajo el que subyace no solo la disputa sobre la legalidad de la guerra en Irán, sino también, más a largo plazo, sobre el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN y en la defensa europea.
| etiquetas: trump , netanyahu , iran , bases militares de eeuu en europa , guerra
Les da igual todo ya, no hacen ni por disimular lo más mínimo.