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La guerra y las sanciones aceleran el impulso monetario chino

El intento de China de construir un sistema financiero basado en el renminbi, fuera del alcance del dólar estadounidense, está ganando adeptos como forma de eludir las sanciones.

| etiquetas: guerra , sanciones , aceleran , impulso , chino
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1 comentarios
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Yorga77 #1 Yorga77
No puedo creer que ser el país menos de fiar del siglo tenga consecuencias. Donde vamos a llegar. :troll: :troll: :troll:
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menéame