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La guerra del ibérico abre un nuevo frente

La guerra del ibérico abre un nuevo frente

El último episodio de este conflicto lo protagoniza la DOP Guijuelo, que ha iniciado la tramitación de una IGP para embutidos elaborados con un mínimo del 50% de raza ibérica. La extensión de este modelo a nuevos productos ha vuelto a encender las alarmas. Frente a esta postura se sitúan las restantes DOPs del ibérico. «Qué más les da a ellos. Que nos dejen producir», afirma Teresa Rodríguez, directora general de la DOP Guijuelo. Y añade: «La normativa vigente permite evolucionar en ciertos aspectos; dejen que el campo se siga desarrollando».

| etiquetas: guerra , jamón , dop guijuelo , rebaja , calidad
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1 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 Pitchford
Pues eso me parece a mí. Si otras DOPs quieren mantener una calidad superior, más prestigio y mayores precios, pues perfecto. Seguro que en vinos no tienen las mismas condiciones de producción Albariño que Valdepeñas.
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