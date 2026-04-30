Agricultura entra en la guerra del ibérico al advertir a Guijuelo de que no podrá utilizar el sello si incumple la norma de calidad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entrado de lleno en la guerra que mantienen los productores de jamón ibérico con una seria advertencia a la Denominación de Origen Guijuelo, de Salamanca: no podrán utilizar el término ibérico en el etiquetado si se incumple la norma de calidad. advierte que el pliego no hace mención al cumplimiento de la norma de calidad, “por lo que si el producto final no se ajusta a dicha norma, no podrá utilizar el término ‘ibérico’ en el etiquetado”, y concretar adecuadamente la denominación de venta.