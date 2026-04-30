Agricultura entra en la guerra del ibérico al advertir a Guijuelo de que no podrá utilizar el sello si incumple la norma de calidad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entrado de lleno en la guerra que mantienen los productores de jamón ibérico con una seria advertencia a la Denominación de Origen Guijuelo, de Salamanca: no podrán utilizar el término ibérico en el etiquetado si se incumple la norma de calidad. advierte que el pliego no hace mención al cumplimiento de la norma de calidad, “por lo que si el producto final no se ajusta a dicha norma, no podrá utilizar el término ‘ibérico’ en el etiquetado”, y concretar adecuadamente la denominación de venta.
| etiquetas: dop guijuelo , agricultura , embutidos , norma calidad , ibéricos
es.wikipedia.org/wiki/Jamón_ibérico
El jamón ibérico es un tipo de jamón serrano procedente del cerdo de raza ibérica, muy considerado en la gastronomía española y en la portuguesa (presunto ibérico), que se considera como un artículo de alta cocina y un manjar exquisito.
Para su producción es preciso que la pieza cuente como mínimo con un 50 % de pureza de esta raza para poder llamarse «jamón ibérico»,[1] aunque los de máxima calidad son los jamones 100 % ibéricos procedentes de cerdos ibéricos en los que ambos progenitores son de raza 100 % ibérico testificada.