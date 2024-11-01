La Guardia Civil de Soria 'pilla' a un coche a 187 kilómetros por hora en una zona de 90

La Benemérita detecta al conductor en la N-122 a la altura de la localidad de Villar del Campo a los mandos de un turismo de alta gama. La Guardia Civil de Soria 'cazó' al conductor de un coche que duplicaba (y más) la velocidad máxima permitida en un tramo de la N-122. Podía circular legalmente hasta los 90 kilómetros por hora; el radar saltó a 187 kilómetros por hora. Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria han procedido a la investigación de un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial,