·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11153
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6657
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7087
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6796
clics
Madrid no es como Tokio
5095
clics
Así no se pone el lacito
más votadas
588
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
397
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
673
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
514
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
284
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
17
clics
La Guardia Civil halla 250 cadáveres de animales en un criadero clandestino en A Coruña
Los agentes localizan a otros 171 animales que estaban en condiciones extremas y en riesgo vital, entre ellos, perros, chinchillas y distintas aves
|
etiquetas
:
guardia
,
civil
,
halla
,
cadáveres
,
animales
,
criadero
,
clandestino
,
cor
7
2
4
K
51
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
4
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Uda
*
Y hay gente que compra...por eso pasa esto.
Gentuza unos y otros. Les deseo lo mismo: explotación y muerte cruel.
1
K
30
#2
MiguelDeUnamano
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/hallan-250-cadaveres-171-animales-riesgo-vital-c
1
K
28
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Gentuza unos y otros. Les deseo lo mismo: explotación y muerte cruel.