La Guardia Civil halla 250 cadáveres de animales en un criadero clandestino en A Coruña

Los agentes localizan a otros 171 animales que estaban en condiciones extremas y en riesgo vital, entre ellos, perros, chinchillas y distintas aves

Uda #1 Uda *
Y hay gente que compra...por eso pasa esto.
Gentuza unos y otros. Les deseo lo mismo: explotación y muerte cruel.
