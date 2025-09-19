La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”  

Su nombre es Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de Ez Property Solutions, empresa dedicada a desokupaciones. Se le acusa de presuntos delitos de coacciones y amenazas contra agentes de la Guardia Civil, así como de desobediencia tras negarse a identificarse. El segundo implicado, según este medio, fue arrestado por una supuesta agresión a un agente de la autoridad.