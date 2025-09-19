edición general
La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Su nombre es Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de Ez Property Solutions, empresa dedicada a desokupaciones. Se le acusa de presuntos delitos de coacciones y amenazas contra agentes de la Guardia Civil, así como de desobediencia tras negarse a identificarse. El segundo implicado, según este medio, fue arrestado por una supuesta agresión a un agente de la autoridad.

Comentarios destacados:    
karakol #3 karakol
Le falta una hache al nombre de su empresa.
10 K 145
elGude #4 elGude
#3 fino. Mis dices
0 K 13
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#3 Como a otro santi que hay por esta página.
0 K 15
Raúl_Rattlehead #2 Raúl_Rattlehead
Y recordad niños: si habla como un nazi, parece un nazi, trabaja en cosas nazis y se rodea de nazis, es un nazi.
3 K 51
alfre2 #5 alfre2
#2 U mean “escoria nazi”?
0 K 12
Top_Banana #9 Top_Banana
Otro caso aislado de españoles se pulserita {0x2122}
0 K 15
makinavaja #6 makinavaja *
Pero no le han detenido por ser nazis, macarras o coacciones a okupas, sino por ponerse chulos y amenazar a los agentes de la GC.... Da igual lo que hagan, pero a los pikoletos se les respeta!!! :-D :-D :-D
0 K 12
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Cómo era el sainete? ¡Delinquen y a los dos días están en la calle!
0 K 12
frg #7 frg
#1 Conozco unos de Altsasu que un día de fiesta se enzarzaron con unos guardias civiles y todavía están en la cárcel.
0 K 12
#8 cunaxa
Estos acabarán todos en la cárcel.
La pena que no pillan a los jefes, que siempre se va a por los de abajo, como siempre en España.
0 K 8

