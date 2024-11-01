edición general
¿Qué es el grupo rebelde M23?

Conoce las claves del conflicto entre el grupo rebelde M23 y el Ejército de la República Democrática del Congo.

comentarios
MoñecoTeDrapo
Tot el camp... és guerra. :-(
encurtido
Recordemos que gran parte de este problema viene de la época belga cuando estos otorgaron un estatus de "casi europeos" a los tutsis como clase dominante sobre los hutus.
RoterHahn
#2
El típico divide y vencerás.
#5 encurtido
#3 No fue por un interés práctico. En aquella época (inicios del siglo XX) estaban de moda los inventos racialistas, así que entre los misioneros católicos y los administradores belgas decidieron que unos negros se les podía civilizar para que casi den el pego como blancos, pero a los otros no.
