comentarios de esta noticia
2
meneos
31
clics
¿Qué es el grupo rebelde M23?
Conoce las claves del conflicto entre el grupo rebelde M23 y el Ejército de la República Democrática del Congo.
|
etiquetas
:
m23
,
grupo rebelde
,
congo
,
orígenes
1
1
0
K
17
actualidad
5 comentarios
ordenados
#1
MoñecoTeDrapo
*
Tot el camp... és guerra.
0
K
11
#4
R2dC
Relacionado:
www.youtube.com/watch?v=rvYRifKrS24
0
K
10
#2
encurtido
Recordemos que gran parte de este problema viene de la época belga cuando estos otorgaron un estatus de "casi europeos" a los tutsis como clase dominante sobre los hutus.
0
K
7
#3
RoterHahn
#2
El típico divide y vencerás.
0
K
12
#5
encurtido
#3
No fue por un interés práctico. En aquella época (inicios del siglo XX) estaban de moda los inventos racialistas, así que entre los misioneros católicos y los administradores belgas decidieron que unos negros se les podía civilizar para que casi den el pego como blancos, pero a los otros no.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
El típico divide y vencerás.