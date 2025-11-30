Quizá seáis conscientes pero creo que no sabéis en qué medida. Gritáis mucho. Vosotros, los españoles.

Me percaté de lo exagerado del asunto tras 8 años expatriado. Me había acostumbrado a estar en un bar lleno y oír perfectamente a mis acompañantes sin necesidad de elevar el tono. Probad, podéis hablar normal y mantener una conversación sin molestar al resto de parroquianos.

Cuando os lo comento os hace gracia. "Si, jeje, aquí gritamos mucho". Con orgullo patrio.

La pandemia lo ha empeorado. Antes era cosa de adolescentes. Ahora un viernes por la tarde las cuadrillas predominantes son quincua y sexagenarios que no gritan menos que sus hijos o nietos.

No ayuda en nada que bares y restaurantes hayan decidido acortar los espacios. Sillas y mesas más pequeñas y a ser posible muy juntas. Bien abarrotado todo. Bien incómodo. No se está a gusto. Pero sería soportable si al menos no gritarais.

Tampoco ayuda el uso de los teléfonos. Música (ni siquiera música, ya me entendéis) presente en cada rincón, en cada patinete que pasa por la acera. Llamadas en el bus con el el altavoz activado. Conversaciones privadas gritadas sin sonrojo ni decoro.

Las terrazas ya no solo molestan en verano, y cada vez se adentran más en horarios de madrugada. Mientras gritáis, claro.

No sólo gritáis para comunicaros. El celebrar de "celebrar una reunión" se toma ahora muy, muy literal. Como quien celebra el gol de Iniesta. Grupos de amigos que en un restaurante agitan las servilletas mientras cantan lo lo lo looooo y eso que son las 3 de la tarde.

Un coñazo vivir entre vosotros, de verdad.

Que sí, lo sé. Me puedo ir a vivir a un pueblo apartado, me puedo tomar la cerveza en casa. No se trata de eso. Es la constatación de que los maleducados, los descerebrados acaban por imponer la manera de vivir. No lo soporto.

Supongo que algún día no te mirarán mal por señalar este comportamiento. De momento he tenido poco éxito. El defectuoso soy yo, por lo visto.