Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias para un mismo empleador. «Decimos ‘no’ a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo, la resistencia humana tiene límites. Decimos ‘no’ a la fragmentación del tiempo de ocio», señaló GSEE, el principal sindicato griego del sector privado, en su convocatoria a la huelga.

mariKarmo #1 mariKarmo *
Gobierno conservador. Todo dicho.

La derecha nunca nos hará avanzar como sociedad. Solo miran por la clase alta.

Daos cuenta de una vez. No vais a ser ni vivir como ellos JAMÁS.

Así que intenta votar para mejorar la vida que tienes y no votar por mejorar una vida que nunca tendrás.
8 K 111
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Cuando se audenominan "conservadores" y viven como el resto de la gente con todos los avances conseguidos, es que lo único que pretenden conservar es su superioridad frente al resto.

Si no vivirían como los Amish estadounidenses, sin tantos avances tecnológicos.
4 K 50
mariKarmo #4 mariKarmo *
#2 lo único que quieren conservar es su estatus mientras pisan a los de abajo.

Y muchos de abajo se creen que algún día serán como ellos jaajajja pobres, ya se darán cuenta.
2 K 27
#5 cunaxa
#1 Solo miran por la clase alta y además miran mal. Si en el país los trabajadores ganan más y tiene más tiempo libre para hacer su vida, aumenta el consumo y eso impulsa las ganancias de las empresas, que compensan con mucho lo pagado de más en salarios (o el tiempo menos que pueden tener a los trabajadores currando). Ya pasó en España con las subidas del SMI.
Son cortos. No son capaces de ver ni las primeras implicaciones de las medidas que toman.
3 K 35
#3 cunaxa
Ojito, Grecia es uno de los países con más nivel de paro de la UE.
Problema: el paro.
Solución lógica: bajar la jornada para repartir el trabajo.
6 K 72
rogerius #6 rogerius
#3 Pero el gobierno conservador no quiere solucionar nada. Quiere poner su talón en el cuello de la clase obrera.
2 K 31
calde #7 calde *
El que se quiera echar unas risas a vista del manipulador Rallo, puede ver este video:

youtu.be/tGkUG2CAUZw?si=mPa0-7jSVfe9G3Pb

Según rallo: "una economía que no sólo crece más que España, no sólo aumenta más la calidad de vida de sus ciudadanos.... si no que además sanea más sus cuentas públicas"

Trabajar 13h es calidad de vida??? :palm:
2 K 38
Lyovin81 #8 Lyovin81
#7 Rallo es un indeseable. Lo lleva siendo años. No hay video de ese palurdo que no sea para vomitar.
1 K 17
#9 Eukherio *
#7 Rallo es uno de los mayores expertos en Cherry Picking de YouTube. Puede decir una cosa en un vídeo y la contraria en el siguiente y no se le cae la cara de vergüenza. Hizo el vídeo hace un mes esperando que Grecia creciese más que España, pero hace unos días salieron previsiones de Grecia diciendo que no crecería tanto como se esperaba y de España diciendo que podría crecer más de lo esperado. Toda la premisa de ese vídeo se fue a tomar por culo en cuestión de días. Y a él se la sopla, por supuesto, porque simplemente estaba intentando restarle importancia al crecimiento aquí. La próxima vez escoge Portugal y pista.
1 K 19
Artok #13 Artok *
#7 son máximos de un día, máximo semanal 48 incluyendo esas horas extras. Anual máximos 150 horas (muchas, casi el doble de horas extras permitidas en España)

Al menos deben pagarla mínimo a un 40% más, aquí no hay mínimos de precio, y hay convenios de solo un +25%

De todas formas con salario mínimo bruto de 880 euros en 12 pagas, en un país tan turístico y tan caro, lo que deberían tener son subidas salariales, no más horas a precios tan bajos

Edit: un camarero, echando las 48 horas máximas legales incluidas extras a un +40% ganaría unos 1126 euros brutos mensuales. En vez de subir salarios les suben horas extras legales, trampa gorda
0 K 9
calde #15 calde
#13 Si es que es lo que tiene votar a la derecha, supongo que no estarán sorprendidos en Grecia.

El problema es que aquí no salga eso en las noticias, con todo el contexto, para que la gente sepa lo que implica votar derechas.
0 K 11
#11 rafacabrera
Poco ardió.
1 K 14
manc0ntr0 #14 manc0ntr0
16 mejor ho. Nada como un turno doble para que la gente tenga tiempo y ganas de salir a gastar un poco del dinero que gana
0 K 8
#10 perica_we *
joer una jornada de 13h que es empezar a las 8 y salir a las 21???
y así de lunes a viernes... ya que están que repartan látigos
0 K 7
#12 amusgada *
#10 nono, también ampliaron a los sábados el currar. Nea Demokratia, a toopesito. Piensa que en realidad es monocultivo turístico con camaretas compitiendo con Airbnbs y 2as residencias de carapijos en sus barrios de siempre...
0 K 7

