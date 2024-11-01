Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias para un mismo empleador. «Decimos ‘no’ a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo, la resistencia humana tiene límites. Decimos ‘no’ a la fragmentación del tiempo de ocio», señaló GSEE, el principal sindicato griego del sector privado, en su convocatoria a la huelga.
| etiquetas: ampliación jornada , horario , 13 horas , huelga general , gsee , mitsotakis
La derecha nunca nos hará avanzar como sociedad. Solo miran por la clase alta.
Daos cuenta de una vez. No vais a ser ni vivir como ellos JAMÁS.
Así que intenta votar para mejorar la vida que tienes y no votar por mejorar una vida que nunca tendrás.
Si no vivirían como los Amish estadounidenses, sin tantos avances tecnológicos.
Y muchos de abajo se creen que algún día serán como ellos jaajajja pobres, ya se darán cuenta.
Son cortos. No son capaces de ver ni las primeras implicaciones de las medidas que toman.
Problema: el paro.
Solución lógica: bajar la jornada para repartir el trabajo.
youtu.be/tGkUG2CAUZw?si=mPa0-7jSVfe9G3Pb
Según rallo: "una economía que no sólo crece más que España, no sólo aumenta más la calidad de vida de sus ciudadanos.... si no que además sanea más sus cuentas públicas"
Trabajar 13h es calidad de vida???
Al menos deben pagarla mínimo a un 40% más, aquí no hay mínimos de precio, y hay convenios de solo un +25%
De todas formas con salario mínimo bruto de 880 euros en 12 pagas, en un país tan turístico y tan caro, lo que deberían tener son subidas salariales, no más horas a precios tan bajos
Edit: un camarero, echando las 48 horas máximas legales incluidas extras a un +40% ganaría unos 1126 euros brutos mensuales. En vez de subir salarios les suben horas extras legales, trampa gorda
El problema es que aquí no salga eso en las noticias, con todo el contexto, para que la gente sepa lo que implica votar derechas.
y así de lunes a viernes... ya que están que repartan látigos