Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias para un mismo empleador. «Decimos ‘no’ a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo, la resistencia humana tiene límites. Decimos ‘no’ a la fragmentación del tiempo de ocio», señaló GSEE, el principal sindicato griego del sector privado, en su convocatoria a la huelga.