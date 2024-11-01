Los granjeros de Arkansas piden ayuda ante las quiebras masivas: esto es lo que les ha ofrecido Trump (Eng)

Los agricultores de Arkansas advierten de una gran crisis, con los altos costes, los bajos precios de las cosechas y el mal tiempo les perjudican gravemente. Muchos dicen que pueden perder sus granjas sin ayuda rápida. Aunque Trump ha prometido apoyo a través de su ley agrícola, ese dinero no llegará hasta mucho más adelante, dejando a los agricultores preocupados por el futuro. El mal tiempo ha empeorado las cosas. Más de 260.000 acres de tierras de labranza se desplomaron y más de 100 personas murieron en abril según datos de la Universidad
| etiquetas: granjeros , arkansas , crisis , eeuu , trump , ayudas
no se que hacían 100 personas debajo de esos 260000 acres, con lo peligroso que es pasear por ahí
Lo siento pero es lo primero que se me ha venido a la mente.