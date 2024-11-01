Los granjeros de Arkansas piden ayuda ante las quiebras masivas: esto es lo que les ha ofrecido Trump (Eng)

Los agricultores de Arkansas advierten de una gran crisis, con los altos costes, los bajos precios de las cosechas y el mal tiempo les perjudican gravemente. Muchos dicen que pueden perder sus granjas sin ayuda rápida. Aunque Trump ha prometido apoyo a través de su ley agrícola, ese dinero no llegará hasta mucho más adelante, dejando a los agricultores preocupados por el futuro. El mal tiempo ha empeorado las cosas. Más de 260.000 acres de tierras de labranza se desplomaron y más de 100 personas murieron en abril según datos de la Universidad