edición general
14 meneos
43 clics
Los granjeros de Arkansas piden ayuda ante las quiebras masivas: esto es lo que les ha ofrecido Trump (Eng)

Los granjeros de Arkansas piden ayuda ante las quiebras masivas: esto es lo que les ha ofrecido Trump (Eng)

Los agricultores de Arkansas advierten de una gran crisis, con los altos costes, los bajos precios de las cosechas y el mal tiempo les perjudican gravemente. Muchos dicen que pueden perder sus granjas sin ayuda rápida. Aunque Trump ha prometido apoyo a través de su ley agrícola, ese dinero no llegará hasta mucho más adelante, dejando a los agricultores preocupados por el futuro. El mal tiempo ha empeorado las cosas. Más de 260.000 acres de tierras de labranza se desplomaron y más de 100 personas murieron en abril según datos de la Universidad

| etiquetas: granjeros , arkansas , crisis , eeuu , trump , ayudas
13 1 2 K 209 actualidad
12 comentarios
13 1 2 K 209 actualidad
Comentarios destacados:    
lonnegan #3 lonnegan
Enjoy what you voted for, madafakas!!
8 K 115
Kleshk #4 Kleshk
¿Como que ayudas? ¡Eso es comunismo!
2 K 42
#5 Suleiman
Espera que ahora no se invente otra de sus gilipolleces y le diga a la Úrsula, que o compra todo a sus agricultores o aranceles 1000%.
0 K 14
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
DLV
0 K 11
#11 Leon_Bocanegra
Nos quitan nuestros empleos trabajadores  media
0 K 11
JackNorte #12 JackNorte *
Les han dado lo que pedian , no querian ayudas ni mas estado ni socialismo ni reparticion , asi que se lo han quedado los 4 de siempre lo quieren, aunque publicamente digan lo contrario, los ricos.
0 K 11
winstonsmithh #8 winstonsmithh
Ya mismo empiezan los planes quinquenales
0 K 10
antesdarle #9 antesdarle
Lo siento por la gente que votó con cabeza.
0 K 10
#6 Beltza01
No entiendo lo de los 100 muertos.
0 K 7
#7 Hynkel
Segunda noticia en menos de un minuto donde veo en acción a los Leopardos Comecaras, están activos los jodíos xD .
0 K 7
allenharpell #10 allenharpell
Más de 260.000 acres de tierras de labranza se desplomaron y más de 100 personas murieron en abril según datos de la Universidad...

no se que hacían 100 personas debajo de esos 260000 acres, con lo peligroso que es pasear por ahí :-D

Lo siento pero es lo primero que se me ha venido a la mente.
0 K 6

menéame