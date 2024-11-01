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El Gran Israel se fundó sobre las masacres de civiles [IT]

El primer ministro Netanyahu da sustancia al sueño de la derecha mesiánica que lo mantiene en el poder.

| etiquetas: israel , genocidio , limpieza étnica
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1 comentarios
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Feindesland #1 Feindesland
Bueh... ¿Y qué país no se formó así?

Vaya argumento.
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menéame