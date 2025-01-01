edición general
El Gran Cortafuegos de China bloqueó el puerto 443 durante 74 minutos: un ensayo de aislamiento digital con implicaciones globales

El 20 de agosto de 2025, a medianoche en Pekín, millones de internautas chinos se vieron sorprendidos por un incidente tan breve como significativo: durante 74 minutos, el Gran Cortafuegos de China (GFW) bloqueó de manera total e indiscriminada el puerto TCP 443, el más utilizado en todo el mundo para el tráfico HTTPS, es decir, para las comunicaciones cifradas que sostienen la economía digital moderna.

ipanies #5 ipanies
Aquí lo hace una entidad privada de viernes a lunes con el beneplácito de la injusticia española y no parece que le importe a nadie... Pero ehhhh!!! Mirad que mal en China!!!!!
wachington #10 wachington
#5 A mí me parece mucho peor lo que pasa en España, pero eso no quita que asuste lo que han hecho los chinos.
ipanies #15 ipanies
#10 Allí les explican que su sistema no está basado en la libertad individual y la economía libre de mercado y esas historias que nos cuentan a nosotros...
Machakasaurio #28 Machakasaurio
#10 una prueba para comprobar que sus sistemas funcionan si los aislan te asusta?
Igual tienes que empezar a racionalizar tus miedos.
Que te ha hecho China exactamente?
Aparte de fabricar el artilugio que usas para contestar, y un cojon de cosas que usas a diario...
Exactamente por que les tienes miedo?
Por que te lo han dicho en prensa los mismos que blanquean genocidas?
Dale un pensado...
#16 tpm1
#5 Ya estamos acostumbrados a que cuando sale una noticia sobre el islam, salga alguno con pero es que el cristianismo... Ahora también empieza a ser habitual con las noticias negativas de China, pero es que aquí...

Y. claro que mal China, si lo hizo a propósito fue una cagada,
ipanies #18 ipanies
#16 Me alegro que te acostumbres tú no sé quién más al principio de trasposición, es muy útil ;)
#34 tpm1
#18 No, si al final va a ser verdad que cada vez más gente añora vivir bajo una dictadura.
ipanies #35 ipanies
#34 Si eso es lo que has entendido lo siento, es totalmente al contrario, pero bueno, gracias por comentar.
#4 mstk
¿Habia futbol?
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#4

Penalty pala Leal Madlil ....:roll:
#13 ombresaco
#11 pues eso, asegura cierta indepencia.

Si eso es bueno o malo, pues depende del punto de vista. Como en la viñeta de xkcd (www.explainxkcd.com/wiki/index.php/2347:_Dependency), pero con un servicio... a nadie le interesa tener un servicio importantísimo en manos de un enemigo/rival, así que intentas que esa pata tenga al menos una duplicidad local. Para el dueño de la pata, es a búsqueda de independencia es algo malo, también es lógico.

Que pueda aislarse digitalmente a voluntad es lógico, que eso plantee riesgos para el comercio internacional, inversión tecnológica y la estabilidad de la red, pues habría que verlo con más detalle
#6 Abril_2025 *
No entiendo por qué china iba a estar interesada en bloquearse el puerto 443 usando paquetes erróneos cuando pueden acceder a la configuración del firewall y bloquearlo desde allí.

Parece más un error o quizás, incluso, un ataque.

Hace cinco o seis años por motivos de trabajo tuve que probar mucho el firewall chino y su tolerancia a paquetes udp enviados por webrtc. Con una máquina virtual en china y otra en europa estuve haciendo horas de pruebas durante diferentes días a diferentes horas y…   » ver todo el comentario
#17 ombresaco
#14 puedes cortar internet a la gente, pero como gobierno seguir usándolo. Que se pueda caer internet en un pais es posible, lo que no es lo es tanto, es que ese pais se pueda aislar y seguir teniendo sus servicios básicos funcionando. El "¿a que te dejo sin internet?" deja de ser una amenaza
#2 eipoc
Simulacros que sin una organización central y sin que el interés de la sociedad esté por encima del del capital serían posibles. Bravo por China, son el futuro de la sociedad.
#3 poxemita
#2 para alguien que no tiene idea de redes, ¿Porque es positivo que un cortafuegos pueda bloquear el trafico https?
#8 ombresaco *
#3 #7 Hasta donde yo entiendo lo positivo no es que se pueda bloquear el trafico https, sino que es una prueba de que ciertos servicios pueden funcionar sin dependencia del extranjero.

Imagina que ciertos servicios dependen de https, que depende de un servidor, que tira de unas claves... que están en un país "enemigo", y ese pais decide bloquear cierto servicio, China perdería la gestión remota de centrales energéticas, por ejemplo.
wachington #11 wachington
#8 Yo he leído esto en la noticia.

4. ¿Qué implicaciones tiene este episodio para el resto del mundo?
Demuestra que China puede aislarse digitalmente a voluntad, lo que plantea riesgos para el comercio internacional, la inversión tecnológica y la estabilidad de la red global.
#14 chocoleches
#11 Pero esto puede hacerlo cualquier país, durante las revueltas de la "primavera árabe" Egipto dejó al país sin conexión.

Egipto apenas entra en el top 100 en cualquier ranking tecnológico de países. No parece que sea algo difícil.
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#11

Mira, así no les roba los datos EEUU como hace con los nuestros.

De paso, la UE quiere quitar el encriptado, así que para el caso ...
#9 eipoc
#3 porque necesites desconectarte de la red global, por si fueras necesario. De la misma manera que abres un paraguas cuando llueve.
prejudice #26 prejudice *
#3 Me imagino que ha sido una especie de prueba de concepto para saber si pueden aislarse sin problemas del resto del mundo
En cualquier pais de Europa, bastaría con que Trump decidiera cortarnos el acceso a AWS, Azure, GCP, etc. Para dejar caídos la mitad de los los servicios de Internet de dicho país
wachington #7 wachington
#2 En la noticia explica que puede servir para que China se aísle del resto del mundo, no le veo la parte positiva.

Si no lo interpreto mal con esa práctica ya no se podría escapar de la censura ni con VPN, estaríamos adentrándonos más en distopía.
prejudice #24 prejudice
#7 si solo se bloquea el puerto 443 tcp no afectaría en general a la mayoría de vpn que en general usan otros puertos y casi siempre udp
(Bueno hay gente que usa OpenVPN por tcp por el puerto 443, para "disimular" que están usando una vpn, pero no es lo normal)
De todas formas si pueden bloquear un puerto pueden bloquear todos.
Asimismov #30 Asimismov *
#2 hace unos años ya lo hizo Rusia para aislar su red de la del resto del mundo. Según declararon fue un éxito y ellos fueron capaces de seguir funcionando con sus recursos.
Fue muy criticado por la posibilidad de que todo terminase en dos redes independientes.
Estoy deseando que la UE haga lo mismo, aunque preferiría que lo hiciesen España y Portugal juntos.
#33 fliper
#30 Para que lo haga UE necesitan el permiso del amo y no creo que para los usanos sea ninguna prioridad
unodemadrid #40 unodemadrid
#2 Ya si tuvieran libertad seria la hostia, no?
tul #37 tul
#36 o todos a la vez
Priorat #19 Priorat
A ver si alguien me lo decodifica. Cuando voy a China uso un VPN que va perfecto en China: Astril VPN. Es la única manera de tener una vida digital normal en China. ¿Esto hubiese bloqueado el flujo con Astril VPN?
tul #22 tul
#19 no creo, no conozco esa app de vpn en concreto pero por lo genaral suelen usar un puerto distinto al 443
#36 St33l
#22 entiendo que si era realmente una prueba bloquearon el pero 443 pero podrían bloquear cualquiera.
Priorat #38 Priorat *
#29 #22 Bueno, pues entonces hubiese funcionado. Es una VPN especialmente adaptada para China. Es cara, pero la verdad, la única que funciona perfecta el 100% del tiempo y rápida. Y probé unas cuantas (lo cual supuso en algún viaje no tener conexión, porque cuando ya estás dentro obviamente no puedes acceder a las webs de VPN).
jonolulu #29 jonolulu
#19 No, las VPN no van generalmente por 443 a no ser que pretendas pasar un firewall que tenga todos los puertos capados salvo los básicos (entre los que está el 443)
obmultimedia #41 obmultimedia
No veas con Tebas.
Veelicus #39 Veelicus
Normal que se preparen para la guerra
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo *
¿Campamento Aislamiento digitaaaal? xD
#12 levante *
No sabía que un gilipollas me tenía bloqueado, ahora tengo un gilipollas más en el ignore.
anv #31 anv
Antes de indignarnos tanto, recordemos que hacer lo que hace China es el sueño de todo gobierno occidental. Y de hecho están avanzando mucho en ese camino. Por ejemplo obligando a las aplicaciones de mensajería a espiar las comunicaciones o el famoso "pajaporte" que no sería incluso más restrictivo que la restricción que tienen en China sobre el porno.
#23 pascuaI
¿Pero cómo saben que fue un ensayo y no un problema?
alcama #1 alcama
Joder con Trump
Dakitu_Dakitu #27 Dakitu_Dakitu
#1 ¿Y si estás en China y te conectas mediante Starlink?
xeldom #32 xeldom
#1 Los está asesorando LaLiga de cómo bloquear un país entero
