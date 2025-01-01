El Gran Cortafuegos de China bloqueó el puerto 443 durante 74 minutos: un ensayo de aislamiento digital con implicaciones globales

El 20 de agosto de 2025, a medianoche en Pekín, millones de internautas chinos se vieron sorprendidos por un incidente tan breve como significativo: durante 74 minutos, el Gran Cortafuegos de China (GFW) bloqueó de manera total e indiscriminada el puerto TCP 443, el más utilizado en todo el mundo para el tráfico HTTPS, es decir, para las comunicaciones cifradas que sostienen la economía digital moderna.
Si eso es bueno o malo, pues depende del punto de vista. Como en la viñeta de xkcd (www.explainxkcd.com/wiki/index.php/2347:_Dependency), pero con un servicio... a nadie le interesa tener un servicio importantísimo en manos de un enemigo/rival, así que intentas que esa pata tenga al menos una duplicidad local. Para el dueño de la pata, es a búsqueda de independencia es algo malo, también es lógico.
Que pueda aislarse digitalmente a voluntad es lógico, que eso plantee riesgos para el comercio internacional, inversión tecnológica y la estabilidad de la red, pues habría que verlo con más detalle
Parece más un error o quizás, incluso, un ataque.
Hace cinco o seis años por motivos de trabajo tuve que probar mucho el firewall chino y su tolerancia a paquetes udp enviados por webrtc. Con una máquina virtual en china y otra en europa estuve haciendo horas de pruebas durante diferentes días a diferentes horas y… » ver todo el comentario
Imagina que ciertos servicios dependen de https, que depende de un servidor, que tira de unas claves... que están en un país "enemigo", y ese pais decide bloquear cierto servicio, China perdería la gestión remota de centrales energéticas, por ejemplo.
4. ¿Qué implicaciones tiene este episodio para el resto del mundo?
Demuestra que China puede aislarse digitalmente a voluntad, lo que plantea riesgos para el comercio internacional, la inversión tecnológica y la estabilidad de la red global.
En cualquier pais de Europa, bastaría con que Trump decidiera cortarnos el acceso a AWS, Azure, GCP, etc. Para dejar caídos la mitad de los los servicios de Internet de dicho país
Si no lo interpreto mal con esa práctica ya no se podría escapar de la censura ni con VPN, estaríamos adentrándonos más en distopía.
(Bueno hay gente que usa OpenVPN por tcp por el puerto 443, para "disimular" que están usando una vpn, pero no es lo normal)
De todas formas si pueden bloquear un puerto pueden bloquear todos.
Fue muy criticado por la posibilidad de que todo terminase en dos redes independientes.
