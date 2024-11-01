La gran carrera del té de 1866

Las embarcaciones que transportaban este comercio eran los clíperes del té, estrechos veleros de altos mástiles, construidos para la velocidad. Desarrollados en la década de 1840 y perfeccionados en la de 1850, podían transportar grandes cargamentos a una extraordinaria velocidad. Los más famosos fueron construidos en Aberdeen, Glasgow y a lo largo del Támesis; sus afiladas proas y sus imponentes aparejos estaban diseñados para acortar días, incluso semanas, el viaje desde China.