El GPS es vulnerable —se necesita nueva tecnología [en]

El GPS es vulnerable —se necesita nueva tecnología

El GPS funciona así: cada satélite lleva un reloj atómico del que transmite la hora hacia la Tierra. Esa señal por sí sola es útil para la infraestructura energética y las transacciones financieras. Para obtener información de posición, el receptor —un teléfono u otro dispositivo— recoge señales de, al menos, cuatro satélites. Sabe a qué hora se enviaron esas señales, dónde estaban los satélites cuando las enviaron y cuánto tardaron en llegar las señales. Mediante triangulación, el teléfono (o misil) calcula su propia ubicación.

9 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
La necesitarán los americanos. Los Europedos tenemos Galileo desde hace un montón de años, los ruskis tienen el Glonass y los chinitos vete a saber qué tendrán.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
#1 BeiDou es el gps chino, y Guowang es su equivalente a Starlink
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#1 ¿Pero crees que van a dejar que las colonias usen un estándar que no controle el amo?

Seguiremos usando GPS, y si los americanos deciden cambiar, pues a ese iremos.
#7 hrundil
#4 los chips "GPS" hoy en día tienen soporte por hardware para las constelaciones de los distintos países. Se llama GPS por costumbre pero realmente estás usando GPS, GLoNASS, Galileo o lo que le llegue al dispositivo.
buronix #8 buronix
#1 llevo mucho escuchando lo del galileo, justo me dio por verificar mi tlf con gpstest, tengo un poco x7 pro y nanailo, satelites gps, rusos y chinos pero galileo nada
#9 piquillo
#1 Vulnerables son todos los sistemas de GPS desde el Beidou al Galileo. En el momento que usan señales de radio (que lo hacen todos) estas señales de radio se pueden interferir, simular o suplantar.
Gry #5 Gry *
TLDR: La noticia habla de las interferencias en las señales de GPS (y sistemas alternativos) provocadas por los rusos o por ciudadanos particulares cazando Pokémon. :-P

Antes de la existencia del GPS los pilotos se las apañaban y supongo, espero, que se les siga capacitando en sistemas alternativos para determinar su posición, encontrar aeropuertos para aterrizar y esas cosas.

No sé me ocurre ningún sistema de posicionamiento basado en ondas electromagnéticas que sea inmune a las interferencias de radio, con cifrado puedes distinguir señales verdaderas de falsas pero no conseguir tu posición si lo único que leen los instrumentos es ruido.
