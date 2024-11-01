edición general
Google reintroduce la herramienta de grabación de llamadas para dispositivos Pixel, a partir de la serie Pixel 6

A partir de Android 9, Google comenzó a limitar el acceso a su función para grabar llamadas, así como el uso de aplicaciones de terceros para grabar las conversaciones telefónicas, en parte, debido a las distintas legislaciones y normativas de privacidad de cada país. Ha subrayado que, incluso sin transcripción ni toma de notas con IA, la grabación de llamadas básica "es una función muy útil para algunos tipos de llamadas", por lo que, en todos los países donde Pixel es compatible, la tecnológica ha reintroducido la función de Grabación

sorrillo #4 sorrillo
se reproducirá una advertencia por defecto de que se está grabando la llamada para respetar la privacidad de la otra persona.

Como opción me parece correcto, pero debería poder desactivarse. En España no existe ninguna obligación para un particular de informar a la otra parte que está grabando una conversación en la que está participando. Esa grabación no pone en riesgo la privacidad de nadie.

Usos posteriores de la grabación podrían hacerlo pero la mera grabación por sí misma no lo hace y por lo tanto esa advertencia no es necesaria.
#7 EISev
#7 EISev
#4 en Japón es obligatorio el sonido de la cámara de fotos, y no es desactivable con la ROM oficial. Pero aquí viene activado por defecto y lo puedes quitar.

Habrá que ver cómo lo implementan.
0 K 14
tul #1 tul
por fin se bajan de la burra
0 K 12
Aokromes #6 Aokromes
ironicamente los de google me cerraron el ticket con un won't fix

issuetracker.google.com/issues/414650873#comment11
0 K 12
Macadam #2 Macadam
"Cube ACR" va de lujo en mi Oppo a78
0 K 12
sorrillo #5 sorrillo
#2 En mi Pixel Cube ACR, y otros, solo son capaces de grabar la llamada incluyendo a las dos partes si se hace mediante el manos libres de altavoz, en el caso de no usar manos libres o que éste sea de bluetooth o no graba nada o solo una de las partes.

Por lo tanto solo es práctico grabar la llamada cuando sabes de antemano que necesitas esa grabación.

A ver si con esta actualización que dicen harán lo resuelven.
1 K 24
Macadam #8 Macadam
#5 Pues ya sé cual NO será mi próximo teléfono :-D
0 K 12
DrEvil #9 DrEvil
Pues Graphene OS lo hace sin tanta mandanga...
0 K 10
#10 EISev
#9 y solo compatible oficialmente con los Pixel también :foreveralone:
0 K 14
#3 rystan
Entiendo que la limitación actual (en teléfonos Android) es a nivel del propio Android, por lo que también desaparecerá?
0 K 6

