Google reintroduce la herramienta de grabación de llamadas para dispositivos Pixel, a partir de la serie Pixel 6

A partir de Android 9, Google comenzó a limitar el acceso a su función para grabar llamadas, así como el uso de aplicaciones de terceros para grabar las conversaciones telefónicas, en parte, debido a las distintas legislaciones y normativas de privacidad de cada país. Ha subrayado que, incluso sin transcripción ni toma de notas con IA, la grabación de llamadas básica "es una función muy útil para algunos tipos de llamadas", por lo que, en todos los países donde Pixel es compatible, la tecnológica ha reintroducido la función de Grabación
Como opción me parece correcto, pero debería poder desactivarse. En España no existe ninguna obligación para un particular de informar a la otra parte que está grabando una conversación en la que está participando. Esa grabación no pone en riesgo la privacidad de nadie.
Usos posteriores de la grabación podrían hacerlo pero la mera grabación por sí misma no lo hace y por lo tanto esa advertencia no es necesaria.
Habrá que ver cómo lo implementan.
issuetracker.google.com/issues/414650873#comment11
Por lo tanto solo es práctico grabar la llamada cuando sabes de antemano que necesitas esa grabación.
A ver si con esta actualización que dicen harán lo resuelven.