Google no tendrá que vender Chrome y Android, pero deberá compartir los datos de búsqueda con la competencia

Google podrá conservar su sistema operativo Android y su navegador Chrome, según la sentencia emitida hoy por un juez federal de EE.UU., que rechaza la demanda del Gobierno de EE.UU. para que vendiera ambos en un caso antimonopolio. Pero impuso medidas correctivas: deberá compartir datos con sus rivales para abrir la competencia en búsquedas online. La histórica sentencia se produce tras determinar el juez Amit Mehta en agosto de 2024 que mantenía ilegalmente monopolios mediante acuerdos de distribución exclusiva por valor de miles de millones.