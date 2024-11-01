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Google incumplió su promesa. Ahora el ICE tiene mis datos [ING]

Google incumplió su promesa. Ahora el ICE tiene mis datos [ING]

En septiembre de 2024, Amandla Thomas-Johnson, estudiante de doctorado en Estados Unidos con visa de estudiante, asistió brevemente a una protesta propalestina. En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envió a Google una citación administrativa solicitando sus datos. Al mes siguiente, Google entregó la información de Thomas-Johnson al ICE sin darle la oportunidad de impugnar la citación, incumpliendo así una promesa de casi una década de notificar a los usuarios antes de entregar sus datos a las autoridades.

| etiquetas: google , ice , eff , israel , palestina , amandla thomas-johnson
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5 comentarios
16 4 0 K 173 tecnología
Ramen #2 Ramen
Tener cuenta en Google es peligroso. Han pasado del "Don't be evil" al "Don't, be evil"
7 K 106
ewok #4 ewok *
Google cambió su lema Don't be evil (No seas malvado) por el de Do the right thing (Haz las cosas bien cosas de derechas).

Edito en honor a Monesvol:
* #2 Ramén.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Es estúpido confiar tus datos a una multinacional americana si lo que quieres es privacidad o si te vas a dedicar a la vida política y no eres un derechista o sionista. Se los van a regalar todos a lo la fascistas. Acceso directo en cuanto los necesiten.

Y Google es de las peores, no de ahora, sino de siempre.
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gelatti #1 gelatti *
Hoy, la Electronic Frontier Foundation envió quejas a los fiscales generales de California y Nueva York solicitando que investiguen a Google por prácticas comerciales engañosas al incumplir esa promesa. Pueden leer sobre las quejas aquí. A continuación, el relato de Thomas-Johnson sobre su terrible experiencia.

Desconectada, pero no fuera de mi alcance

Creí que mi calvario con las autoridades de inmigración estadounidenses había terminado hace un año, cuando salí del país cruzando a Canadá…   » ver todo el comentario
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menéame