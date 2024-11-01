Google incumplió su promesa. Ahora el ICE tiene mis datos [ING]

En septiembre de 2024, Amandla Thomas-Johnson, estudiante de doctorado en Estados Unidos con visa de estudiante, asistió brevemente a una protesta propalestina. En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envió a Google una citación administrativa solicitando sus datos. Al mes siguiente, Google entregó la información de Thomas-Johnson al ICE sin darle la oportunidad de impugnar la citación, incumpliendo así una promesa de casi una década de notificar a los usuarios antes de entregar sus datos a las autoridades.