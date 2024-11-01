Google incumplió su promesa. Ahora el ICE tiene mis datos [ING]

En septiembre de 2024, Amandla Thomas-Johnson, estudiante de doctorado en Estados Unidos con visa de estudiante, asistió brevemente a una protesta propalestina. En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envió a Google una citación administrativa solicitando sus datos. Al mes siguiente, Google entregó la información de Thomas-Johnson al ICE sin darle la oportunidad de impugnar la citación, incumpliendo así una promesa de casi una década de notificar a los usuarios antes de entregar sus datos a las autoridades.
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las cosas biencosas de derechas).
Edito en honor a Monesvol:
* #2 Ramén.
Y Google es de las peores, no de ahora, sino de siempre.
Desconectada, pero no fuera de mi alcance
Creí que mi calvario con las autoridades de inmigración estadounidenses había terminado hace un año, cuando salí del país cruzando a Canadá… » ver todo el comentario
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