Google emite una advertencia sobre aplicaciones VPN falsas [EN]

Google está haciendo sonar la alarma para los usuarios de Android después de descubrir una ola de aplicaciones VPN falsas que se cuelan con malware en teléfonos y tabletas

