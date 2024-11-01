edición general
2 meneos
10 clics

Google AI Search 2025: el futuro del SEO entre consultas ultraespecíficas, búsqueda multimodal y contenido útil

Google AI Search está cambiando el SEO en 2025: los usuarios formulan consultas mucho más largas y ultraespecíficas, la búsqueda visual crece un 65 % interanual y llegan nuevas funciones como AI Overviews, AI Mode y deep search. Según Robby Stein, jefe de AI Search en Google, el clic sigue siendo esencial y las señales de ranking no cambian: lo que prima es el contenido útil, fiable, citado y que aporte valor real, frente al “AI slop” o contenido de bajo valor.

| etiquetas: google , seo , búsquedas , inteligencia artificial , longtail , contenido
1 1 0 K 25 tecnología
4 comentarios
1 1 0 K 25 tecnología
Gry #2 Gry
Yo últimamente me encuentro mucho páginas en donde responden exactamente a lo que pregunto... con artículos generados por IA que no vale la pena ni leer por la poca profundidad de los mismos o porque la mitad de las cosas que dicen suenan a inventadas.

Con millones de sitios generando contenido de esa manera Internet dentro de poco va a ser imposible separar el grano de la paja.
0 K 15
kosako #3 kosako
Vamos, que ahora hay más uso de longtails. Pues muy bien
0 K 11
#1 DatosOMientes
Que lo que prima es el contenido de calidad, dicen los hijos de puta que tienen una IA de mierda que hay que esquivar sistemáticamente en los resultados de búsqueda.
0 K 10
magnifiqus #4 magnifiqus
No se puede estar en misa y repicando. Google es un buscador, me parece bien que su IA resuelva directamente las preguntas, es su evolución natural. Pero a cambio se está cargando su negocio de Google Ads y la navegación por la web. No veo como pueden mantener las dos cosas.
0 K 7

menéame