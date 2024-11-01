Google AI Search 2025: el futuro del SEO entre consultas ultraespecíficas, búsqueda multimodal y contenido útil

Google AI Search está cambiando el SEO en 2025: los usuarios formulan consultas mucho más largas y ultraespecíficas, la búsqueda visual crece un 65 % interanual y llegan nuevas funciones como AI Overviews, AI Mode y deep search. Según Robby Stein, jefe de AI Search en Google, el clic sigue siendo esencial y las señales de ranking no cambian: lo que prima es el contenido útil, fiable, citado y que aporte valor real, frente al “AI slop” o contenido de bajo valor.