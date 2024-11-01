Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Los caseros son culpables, los gobiernos son responsables"

El Congreso de los Diputados tumbará, este martes, el Real Decreto-ley que contiene la prórroga de los alquileres. La triada que impedirá su convalidación reúne al Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, unidos contra las medidas que intentan aliviar la crisis de precios de la vivienda y, en mayor medida, en su pretensión de debilitar al máximo al Gobierno de coalición. El coste lo pagarán 2,6 millones de personas, reunidas en torno a un millón de contratos, que pueden acogerse a esta norma.