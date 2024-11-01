Golpe del TJUE a los bancos: establece que no pueden cobrar intereses sobre costes asociados a los créditos

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha cerrado la puerta a que las entidades cobren intereses por dinero que el cliente nunca llega a ver: los gastos asociados a un crédito -como seguros u otros costes- no podrán engordar la base sobre la que se calculan los intereses. La sentencia de la corte europea precisa que los intereses solo pueden calcularse sobre la cantidad puesta a disposición del consumidor, lo que excluye cualquier suma destinada a pagar costes asociados al préstamo que no se entregan directamente al usuario.