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Golpe del TJUE a los bancos: establece que no pueden cobrar intereses sobre costes asociados a los créditos

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha cerrado la puerta a que las entidades cobren intereses por dinero que el cliente nunca llega a ver: los gastos asociados a un crédito -como seguros u otros costes- no podrán engordar la base sobre la que se calculan los intereses. La sentencia de la corte europea precisa que los intereses solo pueden calcularse sobre la cantidad puesta a disposición del consumidor, lo que excluye cualquier suma destinada a pagar costes asociados al préstamo que no se entregan directamente al usuario.

| etiquetas: tjue , bancos , créditos , intereses
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2 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Jajajajaja vale,.ahora que les obliguen, como a aquello de devolver las ilegales cláusulas suelo de hipotecas.
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Moderdonia #2 Moderdonia
Imaginad que hay vida después de la muerte y se entera el del banco.
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