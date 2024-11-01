Argentina - Golpe electoral: el dólar sube al techo de la banda y el riesgo país supera la barrera de los 1000 puntos

El tipo de cambio oficial mayorista, utilizado en las operaciones de comercio exterior, se negocia cerca de las 12 del mediodía a $1421,24. Se trata de un salto de $56,25 frente al viernes pasado (+4,12%), aunque en las primeras negociaciones de la rueda llegó a tocar los $1450. Los bonos soberanos presentan caídas del 16% durante la rueda, lo que habría llevado al riesgo país a superar la barrera de los 1100 puntos básicos.