Argentina - Golpe electoral: el dólar sube al techo de la banda y el riesgo país supera la barrera de los 1000 puntos

El tipo de cambio oficial mayorista, utilizado en las operaciones de comercio exterior, se negocia cerca de las 12 del mediodía a $1421,24. Se trata de un salto de $56,25 frente al viernes pasado (+4,12%), aunque en las primeras negociaciones de la rueda llegó a tocar los $1450. Los bonos soberanos presentan caídas del 16% durante la rueda, lo que habría llevado al riesgo país a superar la barrera de los 1100 puntos básicos.
| etiquetas: argentina , kirchnerismo , inflacion
Y esto en un panorama en el que el propio dólar se está hundiendo respecto a otras grandes divisas
Findenton, aumenta el dólar porque el país está al borde del colapso... y sí, los que precedieron a Milei no hicieron un buen trabajo, pero eso no significa que la solución sea un loco desequilibrado sin puta idea de lo que significa gobernar un país. Argentina se está muriendo...
Es como si grabas a Cristina Kirchner acusando a Milei de nada. ¿Qué validez tiene?
La realidad es que si es cierto, debería ser judicializada Karina Milei y no lo ha sido, el que ha sido judicializado es el propio Spagnolo.
La gente no vota ni bien ni mal. Simplemente hay dos modelos y tienen que escoger. Pobreza e inflación o riqueza y estabilidad. Ellos sabrán lo que quieren, sea lo que fuere no está ni bien ni mal, es su decisión y lo que decidan, tendrán.
De verdad jajajaja
Pero tranquilos, que si los argentinos quieren volver al 40% de pobreza y 211% de inflación, lo conseguirán. Eso sí, seguro que no llega a portada de meneame cuando ocurra.