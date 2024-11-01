edición general
8 meneos
19 clics
Argentina - Golpe electoral: el dólar sube al techo de la banda y el riesgo país supera la barrera de los 1000 puntos

Argentina - Golpe electoral: el dólar sube al techo de la banda y el riesgo país supera la barrera de los 1000 puntos

El tipo de cambio oficial mayorista, utilizado en las operaciones de comercio exterior, se negocia cerca de las 12 del mediodía a $1421,24. Se trata de un salto de $56,25 frente al viernes pasado (+4,12%), aunque en las primeras negociaciones de la rueda llegó a tocar los $1450. Los bonos soberanos presentan caídas del 16% durante la rueda, lo que habría llevado al riesgo país a superar la barrera de los 1100 puntos básicos.

| etiquetas: argentina , kirchnerismo , inflacion
6 2 0 K 76 politica
21 comentarios
6 2 0 K 76 politica
Comentarios destacados:      
jonolulu #11 jonolulu
#5 A ver, que desde que ganó Milei el dolar no ha dejado de encarecerse respecto al peso (+70%). Un 4% no es un dato que rompa la evolución.

Y esto en un panorama en el que el propio dólar se está hundiendo respecto a otras grandes divisas
3 K 54
fareway #10 fareway
#6 Ufff, tú bien, lo que se dice bien, no estás.
3 K 50
fareway #15 fareway
#12 Alma de Dios, dices esto: ¿no queréis que se vincule la victoria kirchnerista con el aumento del dólar y del riesgo país?

Findenton, aumenta el dólar porque el país está al borde del colapso... y sí, los que precedieron a Milei no hicieron un buen trabajo, pero eso no significa que la solución sea un loco desequilibrado sin puta idea de lo que significa gobernar un país. Argentina se está muriendo...
2 K 29
#9 Barriales
#5 ya estas tu para expilcarnosla.
1 K 27
Papirolin #16 Papirolin
#12 Con Milei no vemos riqueza y estabilidad sino pobreza y una corrupción descarada, cruel y sin disimulo. Fin.
1 K 17
woopi #17 woopi *
#13 Hombre, está grabado y han aparecido ayer los audios... Tendrás que esperar un poco al juicio. Pero en cualquier caso ha afectado a las elecciones. La corrupción y el robo es lo que tiene.
1 K 17
Findeton #18 Findeton *
#17 Audios de quién... Spagnolo? Spagnolo que lleva estando en contra de Milei desde hace 1 año. Lo cual sabemos ahora por su vídeo con Villaroel y sus fotos con Marcela Pagano de hace 1 año.

Es como si grabas a Cristina Kirchner acusando a Milei de nada. ¿Qué validez tiene?

La realidad es que si es cierto, debería ser judicializada Karina Milei y no lo ha sido, el que ha sido judicializado es el propio Spagnolo.
0 K 9
Findeton #1 Findeton
El riesgo kuka se materializa. Si la gente quiere inflación y pobreza, las obtendrán.
1 K 15
jonolulu #2 jonolulu
#1 Cuánto resentimiento en tu comentario :roll:
5 K 60
Findeton #5 Findeton
#2 Lo raro es que nadie de la izquierda haya mandado esta noticia hoy a portada. ¿Por qué será?
0 K 9
#3 Barriales
#1 Libertazzzzz, y al carajo!!!!!
1 K 10
devilinside #4 devilinside
#1 Cómo os ponéis cuando la libertad avanza
3 K 43
Findeton #6 Findeton
#4 Tantas portadas sobre el riesgo país en Argentina y hoy tras la victoria kirchnerista, ni una. Qué raro, ¿no queréis que se vincule la victoria kirchnerista con el aumento del dólar y del riesgo país?
0 K 9
fareway #7 fareway *
#1 ¿Por qué la gente no valora el trabajo de tu Milei? En realidad te admiro, defiendes más su política que el mismo Milei. A él lo tienen metido en el búnker y lo sacan mas bien poco porque no está para mucho trote. Tú te partes aqui la cara con todo el que pone en duda su salud mental, su política, sus actos, sus insultos, sus corruptelas y su constante aura caótica. Pincha en las elecciones y culpas a la gente que lo esta pasando realmente mal. Me empieza a dar vergüenza ajena leerte.
6 K 66
Findeton #12 Findeton
#7 Ya lo he dicho antes. La oposición es Kicillof. Hay dos modelos, el modelo de Milei y el de Kicillof/kirchnerismo. Kicillof es el anterior ministro de economía de Cristina Kirchner... sí, esa ex-presidenta que está en arresto domiciliario y que la justicia le exige que devuelva 650 millones de dólares.

La gente no vota ni bien ni mal. Simplemente hay dos modelos y tienen que escoger. Pobreza e inflación o riqueza y estabilidad. Ellos sabrán lo que quieren, sea lo que fuere no está ni bien ni mal, es su decisión y lo que decidan, tendrán.
0 K 9
#20 muerola
#12 "riqueza y estabilidad" jajajajaja
De verdad jajajaja
0 K 11
woopi #8 woopi *
#1 En este caso es el 3% y en la alta coimera donde se ha materializado ese "riesgo".
0 K 10
Findeton #13 Findeton
#8 No hay nada de eso confirmado, ni hay imputación ni nada. Que Cristina Kirchner está en arresto domiciliario y tiene que devolver 650 millones de dólares sí está confirmado.
0 K 9
Malinke #14 Malinke
#1 es el libre mercado, ¿no querrás interferir?
0 K 11
millanin #19 millanin
#1 ¿Te refieres a la inflación y pobreza que está creando Miley?
0 K 7
Findeton #21 Findeton
#19 La inflación ha bajado del 211% al 38%. La pobreza ha bajado del 40% al 31%.

Pero tranquilos, que si los argentinos quieren volver al 40% de pobreza y 211% de inflación, lo conseguirán. Eso sí, seguro que no llega a portada de meneame cuando ocurra.  media
0 K 9

menéame