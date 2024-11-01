edición general
«Godzilla», el gigantesco robot que va a montar las piezas del tokamak del ITER es digno de la denominación «bruto mecánico»

Según cuentan en la web del ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional), los técnicos ya tienen casi terminados a Godzilla, un gigantesco robot industrial que se usará para montar miles de piezas del tokamak con el que se profundizará en la generación de energía mediante fusión nuclear. Mide 4 metros de altura y tiene un brazo de 5 m. La «criatura» es capaz de mover piezas de hasta 2,3 toneladas.

5 comentarios
elTieso #3 elTieso
Lo de bruto está bien, pero me hubiera gustao más que lo tradujeran como bestia mecánica. Ahí si hay clic.
oliver7 #4 oliver7
Parece un bicho de Half Life. xD
Malinke #2 Malinke
Con ese titular, imagina algo mucho mayor.
curaca #5 curaca
#2 Eso es solo el brazo, imagina como sería con todo el cuerpo :-D
