«Godzilla», el gigantesco robot que va a montar las piezas del tokamak del ITER es digno de la denominación «bruto mecánico»

Según cuentan en la web del ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional), los técnicos ya tienen casi terminados a Godzilla, un gigantesco robot industrial que se usará para montar miles de piezas del tokamak con el que se profundizará en la generación de energía mediante fusión nuclear. Mide 4 metros de altura y tiene un brazo de 5 m. La «criatura» es capaz de mover piezas de hasta 2,3 toneladas.