Gobierno de Venezuela ordena investigar y detener a colaboradores de EEUU en ataque

El Gobierno de Venezuela ordenó a los órganos policiales de todo el territorio a investigar y detener a sospechosos de haber colaborado con EEUU para el ataque en la madrugada del 3 de enero que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, señala el Decreto de Conmoción Exterior divulgado en forma íntegra este lunes.

Pertinax #1 Pertinax *
¿Apostamos a qué aparecen varios con pruebas de porque sí?
makinavaja #8 makinavaja
#1 ...al mismo nivel de las pruebas contra Maduro, y que para el resto del mundo serán válidas cuando lo condenen porque naranjito lo dice....
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
Esto se puede convertir en una autentica caza de brujas...
Pertinax #3 Pertinax *
#2 O en una nueva oportunidad de desbroce de voces críticas contra el régimen.
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
que busque en Cuba, que son los militares que tan bien han cuidado de Nico
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Obviamente hubo traición interna, esa operación nunca podría haberse llevado a cabo sin traidores. Me pregunto a cuantos militares habrán sobornado para que miraran a otro lado. Aunque confió poco en la eficacia de la justicia venezolana para depurar responsabilidades.
security_incident #7 security_incident *
#6 Todavía cabe la posibilidad que haya sido una auto traición del propio Maduro.
Está todo grabado. Algún día saldrán a la luz las grabaciones de la detención.

Desde luego que colaboración ha habido. De quién, no lo sabemos.
makinavaja #9 makinavaja
#6 Otra cosa no, pero EEUU tiene muuuuuuuucho dinero para pagar a espias, informantes y traidores...
#4 Pepepistolas
Y la Delcy descojonandose. Creo que la señora Pepi de la limpieza la infiltrada.
