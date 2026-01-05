Gobierno de Venezuela ordena investigar y detener a colaboradores de EEUU en ataque

El Gobierno de Venezuela ordenó a los órganos policiales de todo el territorio a investigar y detener a sospechosos de haber colaborado con EEUU para el ataque en la madrugada del 3 de enero que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, señala el Decreto de Conmoción Exterior divulgado en forma íntegra este lunes.
Está todo grabado. Algún día saldrán a la luz las grabaciones de la detención.
Desde luego que colaboración ha habido. De quién, no lo sabemos.