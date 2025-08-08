edición general
El Gobierno vende uranio a Europa, pero quiere cerrar nucleares

El grupo Enusa (Empresa Nacional del Uranio), cien por cien dependiente del holding estatal de la Sepi, anunció ayer que ha realizado el envío de la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 con destino a la central nuclear de Loviisa (Finlandia). Este combustible, consistente en uranio ligeramente enriquecido, ha sido fabricado íntegramente en la fábrica de Juzbado (Salamanca). Enusa es la empresa que gestiona el grueso de los contratos de abastecimiento de combustible de las centrales atómicas en España. La diversificación de su...

Urasandi #1 Urasandi
Un buen camello no se coloca con su propia mierda.
ElJamoon #2 ElJamoon
Noruega vende petróleo y apuesta en su pais por la descarbonización y el abandono de los combustibles fósiles. ¿Algún problema?
perrico #7 perrico
Dado que en España no se está extrayendo uranio, sería interesante saber de dónde sale.
FunFrock #4 FunFrock
Pero si en otro post me han dicho q aquí no podemos fabricar Uranio.
Así q esta noticia será falsa...
josde #5 josde
#4 Según esto España tiene solo uranio para 17 años y esta prohibido extraerlo:
www.elindependiente.com/economia/2025/08/08/espana-tiene-yacimientos-d
FunFrock #8 FunFrock
#5 Pues ya son 17 años para estar investigando como mejorar y ampliar la cantidad de Uranio disponible. Las minas funcionan con el precio de venta, si se paga más, se puede invertir más.
Además q se podria investigar como mejorar, como hacen en otros sitios. y a lo mejor ya no son 17, son 35 o 48 o 120. Sin contar que podemos seguir comprando fuera.
#9 z1018
#4 "ligeramente enriquecido": medita sobre estas dos palabras
Don_Pixote #6 Don_Pixote
¿cual es el problema?
