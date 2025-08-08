El Gobierno vende uranio a Europa, pero quiere cerrar nucleares

El grupo Enusa (Empresa Nacional del Uranio), cien por cien dependiente del holding estatal de la Sepi, anunció ayer que ha realizado el envío de la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 con destino a la central nuclear de Loviisa (Finlandia). Este combustible, consistente en uranio ligeramente enriquecido, ha sido fabricado íntegramente en la fábrica de Juzbado (Salamanca). Enusa es la empresa que gestiona el grueso de los contratos de abastecimiento de combustible de las centrales atómicas en España. La diversificación de su...