El Gobierno de Trump escala el despliegue militar en ciudades demócratas y llama a las manifestaciones en Portland "ataque terrorista organizado"

El miedo por el deterioro de la situación democrática se acelera conforme aumenta la tensión social y legal

19 comentarios
capitan__nemo
Golpe de estado militar.
9 K 120
Sr.No
#2 Van cumpliendo con todos los pasos de la agenda. En el tweet llaman "insurgentes" a los manifestantes.

capitan__nemo
#3 Pues han puesto a los insurgentes terroristas a gobernar en Siria.

Sr.No
#5 Según conviene, la última vez que vi lo de "insurgentes" fue en Afghanistan o en Irak. De ahí a los "enemigo combatiente" y Guantánamos hay un paso.

#19 Grahml
#3 Aquí visualización gráfica  media

YoSoyTuPadre
#2 En diferido :troll:

javibaz
#2 de libro.

#15 DenisseJoel
#2 Tiene toda la pinta.

#11 Marisadoro
Nobel de la paz.

Cehona
#11 Es el hijo de Dios en la tierra.
Está aburrido, ya se puso a jugar a los dados en la tierra en 1933

mente_en_desarrollo
Me parece atroz.

Pero mejor dentro de sus fronteras que fuera.

Kantinero
Lo que tarde en haber un cisma en el ejercito, es lo que tardará en haber una guerra civil o un golpe de estado

YoSoyTuPadre
#4 No creas, hay mucho apoyo Maga dentro del ejército además están echando a todos los "woke" del ejército y las agencias de seguridad, ellos entienden woke como todo opositor a lo Maga

Kantinero
#9 Supongo que como en casi todas partes el ejército tira a facha, pero es muy numeroso, algunos sensatos habrá y si los han echado peor ,más rallados, que por armas no va a quedar

Eibi6
#12 y en él caso del ejército americano actual, habrá mucho latino cabreado con que le expulse un familiar o vecino

gale
Menudo precedente un Presidente llenando de militares las ciudades donde no gobierna su partido.

mariKarmo
Está tomando el estado militarmente?

Priorat
Así ya tienen desplegado el ejército cuando den el golpe de estado.

#14 DenisseJoel
Quedarse en EEUU ahora mismo pudiendo escapar es una temeridad. En unos pocos días de golpe pueden secuestrar y asesinar a miles de personas.

Solo necesitan la excusa propicia. Y si no la tienen se la inventarán.

Tienen al ejército desplegado en todas las ciudades con amplia presencia de la izquierda. ¿Para qué puede ser?
0 K 11

