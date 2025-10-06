·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11378
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7226
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5254
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4213
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3454
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
556
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
440
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
371
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
385
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
491
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
59
clics
El Gobierno de Trump escala el despliegue militar en ciudades demócratas y llama a las manifestaciones en Portland "ataque terrorista organizado"
El miedo por el deterioro de la situación democrática se acelera conforme aumenta la tensión social y legal
|
etiquetas
:
trump
,
militares
,
eeuu
23
5
0
K
430
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
0
K
430
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
capitan__nemo
Golpe de estado militar.
9
K
120
#3
Sr.No
#2
Van cumpliendo con todos los pasos de la agenda. En el tweet llaman "insurgentes" a los manifestantes.
1
K
25
#5
capitan__nemo
#3
Pues han puesto a los insurgentes terroristas a gobernar en Siria.
0
K
19
#10
Sr.No
*
#5
Según conviene, la última vez que vi lo de "insurgentes" fue en Afghanistan o en Irak. De ahí a los "enemigo combatiente" y Guantánamos hay un paso.
1
K
34
#19
Grahml
#3
Aquí visualización gráfica
1
K
35
#6
YoSoyTuPadre
#2
En diferido
0
K
9
#8
javibaz
#2
de libro.
0
K
12
#15
DenisseJoel
#2
Tiene toda la pinta.
0
K
11
#11
Marisadoro
Nobel de la paz.
2
K
43
#16
Cehona
#11
Es el hijo de Dios en la tierra.
Está aburrido, ya se puso a jugar a los dados en la tierra en 1933
0
K
13
#1
mente_en_desarrollo
Me parece atroz.
Pero mejor dentro de sus fronteras que fuera.
3
K
37
#4
Kantinero
Lo que tarde en haber un cisma en el ejercito, es lo que tardará en haber una guerra civil o un golpe de estado
2
K
35
#9
YoSoyTuPadre
#4
No creas, hay mucho apoyo Maga dentro del ejército además están echando a todos los "woke" del ejército y las agencias de seguridad, ellos entienden woke como todo opositor a lo Maga
0
K
9
#12
Kantinero
#9
Supongo que como en casi todas partes el ejército tira a facha, pero es muy numeroso, algunos sensatos habrá y si los han echado peor ,más rallados, que por armas no va a quedar
0
K
12
#13
Eibi6
#12
y en él caso del ejército americano actual, habrá mucho latino cabreado con que le expulse un familiar o vecino
1
K
21
#7
gale
Menudo precedente un Presidente llenando de militares las ciudades donde no gobierna su partido.
1
K
26
#17
mariKarmo
Está tomando el estado militarmente?
0
K
18
#18
Priorat
Así ya tienen desplegado el ejército cuando den el golpe de estado.
0
K
13
#14
DenisseJoel
Quedarse en EEUU ahora mismo pudiendo escapar es una temeridad. En unos pocos días de golpe pueden secuestrar y asesinar a miles de personas.
Solo necesitan la excusa propicia. Y si no la tienen se la inventarán.
Tienen al ejército desplegado en todas las ciudades con amplia presencia de la izquierda. ¿Para qué puede ser?
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Está aburrido, ya se puso a jugar a los dados en la tierra en 1933
Pero mejor dentro de sus fronteras que fuera.
Solo necesitan la excusa propicia. Y si no la tienen se la inventarán.
Tienen al ejército desplegado en todas las ciudades con amplia presencia de la izquierda. ¿Para qué puede ser?