El Gobierno propone 13 tramos de cotización para que los autónomos coticen por ingresos reales

Sin embargo, fuentes presentes en la reunión han indicado que desde la Seguridad Social habrían admitido que aún no saben como calcularán los rendimientos de un amplio colectivo de autónomos que superan los 1,2 millones de trabajadores. Se trata de los autónomos societarios; los que trabajan en regímenes forales; los religiosos; aquellos que dan rendimientos no conocidos o los que tienen pérdidas. En definitiva, la propuesta hecha hoy no podría aplicarse como mínimo a uno de cada tres autónomos.