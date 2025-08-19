edición general
La escritora Sally Rooney se enfrenta al Gobierno británico al apoyar a Palestine Action, grupo al que donará los ingresos por los derechos de sus obras

La autora de novelas como 'Gente Normal' ha tomado la decisión después de que el Reino Unido haya arrestado a más de 500 manifestantes

sionismo , genocidio , gaza , palestina , reino unido , rooney , action
2 comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
después de que el Reino Unido haya arrestado a más de 500 manifestantes
Como están en China!!
