El Gobierno llama a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv tras las acusaciones de Israel

El Gobierno de Israel ha acusado a Sánchez de "antisemitismo" tras las medidas anunciadas contra el genocidio. Horas después de las acusaciones que se han vertido desde Israel hacia el Gobierno de España acusándolo de "antisemitismo", el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Salomom, ante las "calumniosas acusaciones" hacia España y las "inaceptables medidas" que se han anunciado contra las dos ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-170
Artículo II
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad… » ver todo el comentario