edición general
16 meneos
14 clics
El Gobierno llama a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv tras las acusaciones de Israel

El Gobierno llama a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv tras las acusaciones de Israel

El Gobierno de Israel ha acusado a Sánchez de "antisemitismo" tras las medidas anunciadas contra el genocidio. Horas después de las acusaciones que se han vertido desde Israel hacia el Gobierno de España acusándolo de "antisemitismo", el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Salomom, ante las "calumniosas acusaciones" hacia España y las "inaceptables medidas" que se han anunciado contra las dos ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

| etiquetas: embajadora española en tel aviv , llamada a consultas
14 2 1 K 72 politica
19 comentarios
14 2 1 K 72 politica
Deviance #2 Deviance
Esa embajada ahora mismo sobra.
4 K 65
#6 Hombre_de_Estado
#1 Sí, igual técnicamente es dupe, pero aquella es tan kk, que yo la voto negativo y meneo ésta.

La noticia es suficientemente importante como para llegar a portada con un titular medio normal, no el de "Más madera" de La Razón.
1 K 31
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
#6 “Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”.
Son los usuarios los que hacen la portada con sus votos.
0 K 20
Deviance #4 Deviance
Esa embajada ahora mismo sobra.
1 K 26
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#13 Ojo al dato novato con mal pie de septiembre de este año. xD
0 K 20
#19 me_gusta_tocar_tetas
#18 Me gusta la foto de tu avatar
0 K 5
Fotoperfecta #16 Fotoperfecta
Es gracioso que el ministro israelí diga que Pedro Sánchez está criticando el genocidio de su país para tapar la corrupción del gobierno español, etc, etc y demás memeces para justificarse, cuando Netanyahu precisamente está usando y alargando el genocidio precisamente porque al estar en "guerra" no lo juzgan por SU caso de corrupción en Israel.
0 K 12
jonolulu #10 jonolulu *
#9 La verdad es que aunque sea para soltar una gilipollez eres muy rápido. Tanto que ni te ha dado tiempo a leer lo que he puesto y ni mucho menos a pensar

www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevent

Si quieres te hago un croquis o te lo represento con guiñoles
0 K 12
#11 me_gusta_tocar_tetas
#10 No, porque tu comentario no está relacionado con el mío. Y además es absurdo.
0 K 5
jonolulu #12 jonolulu *
#11 A ver...

- "No es genocidio"
- ... (Pongo la definición de genocidio en derecho internacional)
- "Tu comentario no está relacionado con el mío"

Tú si que eres absurdo. Y ridículo
0 K 12
#13 me_gusta_tocar_tetas *
#12 No se cumple de momento las reglas que has puesto. No hay ningún tribunal que lo haya demostrado.

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

Para saber que esto no se está cumpliendo, basta con no cagarse encima
0 K 5
jonolulu #15 jonolulu *
#13 Tú mismo lo has definido como masacre.


masacre

Del fr. massacre.

f. Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida.

dle.rae.es/masacre

Deja de tomarnos por gilipollas, anda

PD: "cualquiera de los actos mencionados".

¿Entiendes lo que quiere decir?
0 K 12
#17 me_gusta_tocar_tetas
#15 Matanza no es lo mismo que genocidio. Para que sea genocidio, hace falta algo más que una matanza. Es lo que estoy tratando de decirte.

Madre de dios.
0 K 5
denocinha #3 denocinha
Too much ado about nothing
0 K 10
#5 me_gusta_tocar_tetas *
No es un genocidio. Es una masacre o un delito de lesa humanidad. Pero tratar de explicarle eso a la izquierda es imposible porque si el político de turno que tienen evangelizado dice que es genocidio, entonces la manada de subnormales también dicen que es genocidio. Pensar por ellos mismo es misión imposible.
2 K -8
jonolulu #8 jonolulu
#5 Israel es parte de la Convención contra el Genocidio de 1948. La firmó el 17 de agosto de 1949 y la ratificó el 9 de marzo de 1950

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-170

Artículo II

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad…   » ver todo el comentario
2 K 26
#9 me_gusta_tocar_tetas
#8 Enhorabuena. Ya sabes copiar y pegar del BOE
2 K -18
sotillo #14 sotillo
#5 Tu si que está hecho una buena manada, con y sin
0 K 11

menéame